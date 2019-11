Esteban (PNV) pide a los partidos que "se enfrenten" a Vox, que es xenófobo y se declara "heredero del franquismo"

El cabeza de lista del PNV por Vizcaya al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha pedido este miércoles a los partidos que "se enfrenten" a Vox, "que se declara heredero del franquismo" y es "xenófobo", y digan en voz alta que no es una formación democrática, porque, si no, la sociedad puede interpretar que sus postulados "son válidos".

En una entrevista concedida al programa 'Más Vale Tarde' de La Sexta, Esteban se ha referido a la petición de ilegalización del PNV por parte de la formación liderada por Santiago Abascal. "No sé qué tiene de valor constitucional querer ilegalizar a un partido democrático o querer silenciar las voces que no están de acuerdo con uno", ha apuntado.

Además, ha subrayado que Vox vincula "inmigración directamente con violencia, es xenófobo", y se declara "heredero del franquismo". Por ello, ha lamentado que, "frente a esto, se les normalice, no se les aísle, no se les enfrente por parte de los partidos políticos, y no digan que no son un partido democrático, porque eso puede hacer que la sociedad interprete que todas estas cosas son válidas".

El candidato jeltzale ha considerado que es "muy preocupante que a un partido que no representa los valores mínimos democráticos, se le blanquee, y que los partidos que se dicen constitucionalistas callen", ha apuntado, para asegurar que "hay mucho en juego en ese aspecto en las próximas elecciones".

CATALUÑA

También ha rechazado cualquier episodio violento que se produzca en Cataluña y ha asegurado que "la violencia es contraproducente para todo y para todos, pero incluso también para los partidos que defienden el denominado 'Procés'".

Además, ha apuntado que él no va a entender "nunca" las declaraciones de la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en las que afirmó que los disturbios hacían "visible el conflicto catalán" y lo situaban "en la prensa internacional de manera continuada". "Los pone en el mapa y para mal", ha añadido el dirigente jeltzale.

Aitor Esteban ha subrayado que los actos violentos solo dan "excusas a los que no son partidarios del diálogo y de encontrar soluciones a través de una negociación". "Seguro que en Cataluña hay algún sector minoritario que busca esa algarada porque tampoco está pensando en ninguna solución en términos democráticos, sino simplemente en el puro enfrentamiento y, seguramente, tampoco sus objetivos sean exactamente la independencia de Cataluña", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que, "desde los partidos y de las instituciones, hay que mantener una firmeza en el discurso a la hora de condenar y deplorar esa violencia".

MEJORAS SOCIALES

Aitor Esteban ha mostrado su confianza en que el PNV tenga en Euskadi "un buen resultado" el 10N e incluso pueda mejorar en el número de escaños (ahora tiene seis), y ha recordado que, de sus reivindicaciones, "han salido beneficiados todos los jubilados y pensionistas españoles, cuando el PNV fue el único que lo planteó y obligó al Gobierno de Rajoy a subir durante dos años las pensiones con el IPC". "Fuimos nosotros, no fue nadie más", ha precisado.

También ha recordado que "todas las medidas sociales que se han aprobado en España, ha contado con los votos favorables del PNV". En todo caso, ha señalado que su formación tiene su programa "centrado en Euskadi".

"Y estoy convencido de que la gente nos ve como una alternativa que mira, no a corto plazo, sino que mira lejos, buscando soluciones a largo y medio plazo, que intenta dialogar, que es seria y que busca una estabilidad institucional, que proporciona bienestar a toda la ciudadanía y, mientras, va avanzando también en lo que puede y en lo que esté conforme la ciudadanía con sus aspiraciones políticas", ha concluido.