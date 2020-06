Esteban (PNV) considera "fuera de lugar" que se haga una "interpretación abusiva" de la inviolabilidad del Rey

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado "fuera de lugar" que se haga una "interpretación abusiva" de la inviolabilidad del Rey y ha advertido de que se trata de "un fallo constitucional".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Esteban ha sido también cuestionado por las próximas elecciones vascas del 12 de julio que ha considerado tienen "una dinámica y esfera propia" y se celebran en "un momento crucial" por las consecuencias que genera el covid-19. En este sentido, ha confiado en que la ciudadanía "se dé cuenta de su trascendencia y acuda a votar".

Ante la posibilidad de que PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos conformaran un tripartito en Euskadi, Esteban ha aseverado que "podría darse" e incluso hay "algunas personas en el PSE que verían con buenos ojos la opción, aunque no todo el PSE en su conjunto lo comparte del todo".

"Es una posibilidad que no creo que sería buena para Euskadi... Son partidos que están a la gresca entre sí continuamente y han protagonizado desencuentros muy importantes", ha incidido.

Respecto a los actos que en los últimos días ha celebrado Vox en Euskadi, algunos de los cuales terminaron con incidentes" por la presencia de grupos de radicales y "antifascistas", Esteban ha recordado que la Ertzaintza "cumple con su obligación para que los actos políticos se pueda celebrar y proteger a todas las personas".

No obstante, ha sostenido que "sería de agradecer" que todos los partidos fueran conscientes de que "tenemos que contribuir a no provocar crispación".

"Me da la sensación de que, en algunos momentos, se busca como forma de propaganda generar crispación", ha señalado, para añadir que quienes acuden a increpar a Vox lo que hacen es "ayudar a esa política de propaganda, haciendo que la repercusión de sus actos sea mayor de lo que sería realmente si nadie les hiciera caso".

Asimismo, y tras reconocer que se vive en el Estado un "momento complicado y difícil" en el que sería "básico" ponerse de acuerdo de cara "a la reconstrucción económica del país", el representante jeltzale ha reprobado el tono "airado y de reproches que se da en el Parlamento".

"Incluso en la denominada comisión de reconstrucción algunos partidos han ido más a marcar sus posiciones y reprochar al adversario. Se ha visto más una comisión parlamentaria al uso con reproches que intentar dar con la soluciones para salir de ésta. El ambiente es extraño en las Cortes", ha lamentado.

REY EMÉRITO

Respecto a la figura del Rey emérito y el rechazo de PSOE, PP y Vox a la comisión de investigación sobre su figura, Esteban ha sostenido que se podría generar una "causa general" sobre la Monarquía o "ambiente de causa general" si se impide toda investigación haciendo una interpretación abusiva de lo que es la inviolabilidad".

"Que no se pueda reprochar nada al Jefe del Estado no es propio de una democracia occidental europea al uso. Hay un fallo constitucional ya que se quiso proteger de manera exagerada a la Monarquía y la interpretación que se ha dado de la inviolabilidad es que significa absolutamente todo", ha criticado.

A su entender, lo mismo que no se consideraría "lógico" que a un primer ministro no se le investigara por sospechas respecto a su comportamiento, "tampoco debería suceder una cosa diferente con otra institución más como es la Jefatura del Estado". "La inviolabilidad absoluta me parece fuera de lugar y contribuiría a normalizar la situación el que se modificara la ley de secretos oficiales", ha valorado.

En este sentido, ha advertido de que todavía hay mucha documentación sobre la Transición y los años posteriores, "la inmensa mayoría", a la que no se puede acceder y "nos enteremos de cosas a través de la documentación de otros países", en referencia a los documentos desclasificados de la CIA respecto a la creación de los GAL.

Para Esteban, en un país "sano democráticamente" debería ser posible "pasados unos determinados años el que se pudiera acceder" a esta documentación. "En estos momentos no hay límite de tiempo y se puede clasificar como secreto, sin justificación, cualquier documento. A veces me pregunto si lo que pretenden algunos no es defender al Estado sino a su propia persona o a sus propios intereses", ha advertido.

De este modo, ha subrayado que en el caso de los GAL hubo unas condenas a "algunas personas que formaban parte de aquello", pero "no quedó claro ni la estructura ni cómo se había organizado".

"La verdad judicial no es que el Estado lo organizó sino que elementos cercanos y mercenarios lo organizaron. No se puede decir que el asunto de los GAL esté aclarado, ni mucho menos", ha zanjado.