Esteban (PNV) valora que el lehendakari "recuperará el control absoluto de la situación" en la fase 3

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que, con el acuerdo alcanzado este sábado para apoyar la próxima votación de prórroga del estado de alarma, "se ha recuperado todo el autogobierno vasco", de tal forma que el lehendakari "recuperará el control absoluto de la situación".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, el dirigente jeltzale analiza el acuerdo alcanzado con el Gobierno de Pedro Sánchez para que el PNV apoye la sexta prórroga del estado de alarma y que permitirá que sean los presidentes autonómicos los que gestionen las medidas a adoptar en la fase 3 de la desescalada.

En este sentido, Esteban destaca que el lehendakari recupera "el control absoluto de la situación, con la salvedad de la movilidad hacia fuera de la Comunidad Autónoma Vasca". "Se ha recuperado todo el autogobierno vasco porque al Estado solo le queda el control de la frontera exterior a Euskadi", señala, para añadir que supone "la devolución competencial a las comunidades autónomas".

Por lo que respecta a la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, el diputado afirma que en Madrid "no tenían ninguna intención de que viniera a Euskadi", especialmente en el caso de Podemos, por lo que se han tenido que superar "muchas resistencias".

"Pero, además, podía provocar muchos problemas de gestión y eso no va a ser así porque en Euskadi ya tenemos un modelo de gestión de la RGI desde hace 30 años", indica, para añadir que de no haberse concedido a Euskadi la gestión del IMV "habría supuesto un verdadero problema político, un antes y un después en nuestras relaciones con el Gobierno español" y "se hubiera quebrado la confianza".

NAVARRA

Cuestionado por el hecho de haber conseguido la gestión para Navarra, el representante jeltzale advierte de que el PNV forma parte del Ejecutivo navarro y además el presidente del Parlamento foral es del PNV. "Esto es una evidencia. El PNV hace las cosas que tenemos que hacer pero que teóricamente otros también debieran hacerlas y no las hacen. ¿Dónde ha estado UPN a la hora de conseguir que la gestión del IMV recalara en Navarra? ¿Ha presionado o influido en algo?", pregunta.

Por lo que respecta al acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral, reconoce que al PNV le molestó que Sánchez no les comunicara lo que iba a hacer. "PSOE y Podemos tienen firmado un acuerdo de investidura con el PNV y en ese acuerdo se dice que todos los proyectos legislativos y acuerdos o movimientos que vaya a realizar se comunicarán previamente al PNV. Ha sido un incumplimiento del acuerdo", lamenta.

En este sentido, advierte de que no se puede proceder a una "derogación en blanco" de la reforma laboral, porque dejaría "un vacío legal que crearía más problemas que soluciones". "Por lo tanto, su derogación hay que trabajarla y concretarla y buscar unas mayorías. Hay que ir en esa dirección, desde luego, pero hay que seguir ahondando en el diálogo con sindicatos y patronal", valora.

Por otro lado, advierte al PSOE de que hasta las geometrías variables tienen "unas normas mínimas que guardar" y "no se puede estar continuamente mariposeando de flor en flor sin un rumbo fijo y cambiando de pareja de un día para otro". "Eso provoca más problemas que soluciones. Sánchez se debería fijar en la mayoría que le llevó a la investidura para intentar construir su liderazgo", sostiene.

ATAQUES A BATZOKIS

Cuestionado por los recientes ataques a batzokis y casas del pueblo con pintadas alusivas a la situación que vive el preso de ETA Patxi Ruiz, Esteban indica que le gustaría ver "una mayor contundencia" por parte de EH Bildu.

"Otegi dice que no son ellos, pero me gustaría ver una mayor contundencia. Igual no son ellos pero sí están esperando que les acaben votando en las urnas o que incluso algunos de los que perpetran estos ataques puedan estar como apoderados de Bildu o interventores en las mesas electorales. Son ellos los que deberían aclarar qué está pasando en la izquierda abertzale", considera.

En esta línea, dice que "no es tolerable que no se quieran aceptar condenas y en muchos municipios no han querido aprobar las declaraciones de condenas por los ataques a batzokis, casas del pueblo, quema de cajeros o el ataque con pinturas al portal de Idoia Mendia".

"Son ellos los que tienen que explicar por qué no los condenan. Si no están siendo tan contundentes será porque esperan que esos sectores que están llevando a cabo los ataques no se les acaben yendo y no dejen de votarles en las urnas... En el mundo de la izquierda abertzale todos se conocen entre ellos", subraya.

Por último, y cuestionado por si se dan las condiciones para celebrar las elecciones generales del 12 de julio, Esteban cree que "no hay más que ver cómo va la gente a las playas".

"Si estamos paseando con normalidad y la gente no tiene miedo de acudir a la playa sabiendo que hay aglomeraciones, ¿por qué no se van a celebrar elecciones? En los locales electorales va a haber más medidas de seguridad que en muchas terrazas de los bares. Va a haber menos riesgo que en muchos lugares que estamos ya frecuentando", finaliza.