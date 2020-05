Esteban (PNV) afirma que ya no habrá "el mando único del 'ordeno y mando'" y sí "codecisión" con las comunidades

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que, al aceptar el Gobierno de Pedro Sánchez sus propuestas de resolución al decreto del Estado de Alarma, ya no habrá "el mando único del 'ordeno y mando'" y sí "codecisión" con las comunidades autónomas en la desescalada. Además, ha afirmado que se van a poder organizar unas elecciones autonómicas vascas con medidas de seguridad.

En una entrevista concedida a la cadena SER, recogida por Europa Press, Esteban ha señalado que la negociación para que los jeltzales apoyaran el Estado de Alarma ha sido "larga", pero tampoco se ha hablado solo del decreto, sino también de la Orden de Sanidad.

"Era necesario que la cogobernanza y codecisión se reflejaran en el decreto y que el papel de las comunidades autónomas, la capacidad de que puedan adaptarse las cosas más sobre el terreno y que haya una autonomía dentro de unos parámetros lógicos que pueda marcar como un horquilla el Gobierno central, pero con la capacidad de poder adaptar y tomar las medidas precisas. Finalmente no lo hemos conseguido", ha apuntado.

El dirigente jeltzale ha afirmado que no puede haber "un mando único, tal como lo había planteado el Gobierno español", y ha asegurado que la rueda de prensa del 26 de abril de Pedro Sánchez "fue terrible, trató a las comunidades autónomas como si fueran auténticas irresponsables y, por lo tanto, él subrayaba el mando único en el sentido del Gobierno del el Estado y punto".

"Eso no puede ser así. Esa no es la distribución competencial ni la manera adecuada y más eficaz de luchar contra la pandemia. Nosotros hemos intentado buscar un acuerdo, una solución y, al final, lo hemos logrado porque creemos que el peligro de la pandemia es grave, que hay que gestionarlo responsablemente y hemos intentado encontrar una solución", ha añadido. Por ello, ha dicho que ya no habrá el "mando único del 'ordeno y mando'".

También se ha aceptado que el tema de los enclaves porque se había ido a "una unidad administrativa con sonidos preconstitucionales como las provincias", cuando existen las comunidades autónomas, que es algo que "sorprende". Por ello, es mejor "adecuarlo al terreno".

Tras señalar que las reuniones de los presidentes autonómicos "han sido, desgraciadamente, más de cara a la galería y adorno que prácticas", ha insistido en el "trabajo bilateral".

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Otra de las cuestiones que se ha aceptado es que el decreto no obstaculizará la celebración de las elecciones autonómicas vascas, que se deben celebrar tras su suspensión el pasado 5 de abril por la pandemia del coronavirus.

"Estamos en una situación complicada políticamente en Euskadi al no haber Parlamento", ha añadido, para señalar que tiene que haber "normalidad democrática" porque el corazón de un sistema democrático "es el derecho que tienen toda la ciudadanía de elegir a sus representantes en un tiempo establecido y claro".

Aitor Esteban ha recordado que el estado de alarma no impide celebrar los comicios. Asimismo, ha apuntado que las fases dos y tres del plan de desescalada supone que haya cines, restaurantes abiertos, reuniones familiares y permisos a segundas residencias. ¿Y no vamos a ser capaces de organizar una votación con unas mínimas medidas de seguridad?", ha añadido.

No obstante, ha apuntado que lo han introducido en las enmiendas porque, "desde que se convocan elecciones hasta que se celebran, tienen que pasar 54 días, si en esos primeros momentos, todavía se está en una situación "de más precaución, que los servicios postales, etc, vayan ir dando un servicio". "Porque la capacidad de emitir voto por correo es desde el primer día en que se convocan elecciones", ha añadido.

Esteban ha dicho que el estado de alarma tampoco tiene que ir hasta final del Plan de desescalada del Gobierno, porque algunas fases se puedan hacer sin prórroga del decreto. Asimismo, cree que se puede mantener el estado de alarma en unas zonas y en otras no. "No es obligatorio que tenga que ser todo el territorio", ha manifestado.

PRESUPUESTOS

El diputado jeltzale también ha asegurado que, "más allá de las diferencias políticas que puede haber entre las formaciones, hoy más que nunca son más necesarios unos Presupuestos que sean un poco de reconstrucción, sobre todo en el plano económico, porque la repercusión va a ser muy importante".

"Si hay que afrontar con garantías el próximo año, van a ser más necesarios que nunca. Por nosotros no va a quedar, vamos a intentar que eso sea posible", ha aseverado.

En caso de que Pedro Sánchez pida una quinta prórroga del estado de alarma, ha señalado que habrá que ver "cómo evoluciona todo" estos quince días. "El presidente lo plantea cada quince días, me parece bien, hacemos un control parlamentario y vemos la necesidad o no. Vamos a ver cómo enfoca los próximos días", ha indicado.

Asimismo, cree que habrá que ver "cómo funcionan esas relaciones con las comunidades autónomas" que ha propiciado el PNV con sus enmiendas. Por último, ha dicho que Euskadi va a pedir pasar a la fase uno de la desescalada. "Estamos en condiciones perfectamente y, por las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Sanidad, el tema estaba bastante adelantado y me sorprendería muchísimo que fuera rechazado. No lo entendería", ha concluido.