Esteban (PNV): los nacionalistas catalanes tienen que ponerse las pilas

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha opinado hoy que "los nacionalistas catalanes tienen que ponerse las pilas", para que haya Govern y president de la Generalitat "cuanto antes".

En declaraciones a Radio Euskadi, Esteban ha reiterado que el PNV es solidario con Cataluña y no negociará los Presupuestos del Estado mientras siga vigente el 155: "Lo dijimos desde el primer momento, en estas circunstancias no es posible; vamos a ver si la situación se normaliza en Cataluña, hay Govern y president, y en esas circunstancias, ya veremos".

Para Esteban, "los nacionalistas catalanes tienen que ponerse las pilas y creo que ha habido manifestaciones claras estos días, como las del expresident Mas o Aragones (ERC) de que es necesario nombrar un Govern cuanto antes y que no cabe en la cabeza llegar a nuevas elecciones. Espero que lo hagan, hace falta en Cataluña cierta clarividencia y liderazgo político", ha pedido.

Sobre el papel del PNV en Cataluña, Estaban ha comentado: "Estamos dispuestos a intentar ayudar y dar nuestra opinión, pero los actores políticos son los partidos catalanes. El PNV está pensando en Euskadi; tenemos unos principios y somos solidarios con Cataluña, pero el PNV no tiene la llave de la solución, el que piense que el que no haya presupuestos del Estado va a solucionar problemas atascados en Cataluña está muy equivocado".

Sobre estas Cuentas del Estado, ha admitido que le llamó el ministro, Cristóbal Montoro, pero solo para explicarle el calendario de tramitación de los presupuestos, "para nada más".

"Los calendarios van muy justos; tiene sentido tener un presupuesto 2018 si es que se aprueba antes del 30 de junio", ha opinado.

Respecto al recurso anunciado del gobierno contra la subida salarial de los funcionarios vascos, Esteban ha comentado que no lo entiende: "Me parece muy inoportuno. No entiendo salir con este tema si se busca la negociación, ha sido torpe".