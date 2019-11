Esteban (PNV) cree "un error" tratar como partidos democráticos a los que no lo son y califica a Vox de "gentuza"

El cabeza de lista del PNV al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban, ha considerado que "tratar como tales a partidos que no son democráticos es un error" que "en otros países no se comete". En ese sentido, ha calificado a Vox de "gentuza", al tiempo que ha defendido que la formación jeltzale "ha estado siempre en el lado correcto de la historia defendiendo los derechos y las libertades".

Esteban ha realizado estas afirmaciones en un mitin en Arrasate (Guipúzcoa), a preguntas de los periodistas sobre las manifestaciones del lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha afirmado que si una posible ilegalización del PNV, como defiende Vox, es el "mimbre" de la "estrategia compartida de uniformización del Estado" de este partido, del PP y de Ciudadanos, "no solo tendrán a PNV enfrente, sino también y en primera línea al Gobierno Vasco"

"No me extraña que el lehendakari haya salido con esto porque en estos tiempos de gran titular, de digo cualquier cosa y total no pasa nada, las fake news, las noticias y las mentiras propagadas a través de las redes son muy sencillas", ha considerado Esteban.

Tras subrayar que el lehendakari Agirre "tuvo que huir, perseguido, esconderse, y evitar a los nazis", ha recordado que el PNV "ha sufrido primero la dictadura de Primo de Rivera y luego en la guerra civil, luchando con los aliados, sufriendo exilio y represión".

De este modo, ha lamentado que "esta gentuza, que fueron los privilegiados del Régimen, que no hay más que rascar un poquito en la genealogía para ver de donde vienen, que anden diciendo estas cosas, que se pueda tergiversar de esta manera". Además, se ha mostrado convencido de que si le preguntase al dirigente de Vox Javier Ortega Smith qué opina de ilegalizar la ikurriña, "seguro que me hubiera dicho también que sí".

"¿Estos son realmente partidos democráticos? ¿Esto hace realmente algún bien no a Euskadi, al Estado, a la salud democrática de una sociedad?. Los partidos españoles han perdido absolutamente el sentido de Estado, no encuentran ningún estadista entre sus dirigentes", ha subrayado.

Esteban ha insistido en que "las cosas hay que decirlas claras y cuando hay que poner un cordón sanitario hay que ponerlo". "Este no es un partido demócrata y, por lo tanto, considerarlo como tal y como un adversario más en la liza política no es bueno mirando hacia el futuro", ha recalcado.

POLÍTICAS SOCIALES

Por otro lado, Aitor Esteban ha defendido que las "políticas sociales y de cohesión social" que se aplican en Euskadi son "un referente para todo el Estado" y ha advertido de que el PNV "no va a consentir" que, "burlando el ordenamiento jurídico, algunos pretendan regular, limitar y dirigir las políticas sociales desde Madrid cuando no tienen competencia".

De este modo, ha apuntado que no se refiere solo a "la derecha", sino también a los partidos de izquierda porque "en sus programas, tanto el PSOE como Unidas Podemos, exponen algunas ideas en algunas de las cuales podríamos coincidir o acordar, pero desde luego lo que no cabe es hacerlo a través de una regulación de Madrid como ellos plantean". "En eso este grupo parlamentario va a estar muy atento", ha añadido.

El candidato jeltzale ha asegurado que el PNV va a ser "insistente" en que "se finalice un nuevo acuerdo en el Pacto de Toledo" para "asegurar, de una vez por todas, la viabilidad del sistema público de pensiones". Según ha dicho, "es implica garantizar por ley la subida del IPC, y sacar las pensiones no contributivas a presupuestos y que las cotizaciones se dirijan a pagar las pensiones contributivas exclusivamente".

También ha abogado por "hacer un examen de todas las bonificaciones y exenciones que se mantienen todavía en el sistema, muchas de ellas desde la época franquista incluso, y que no se han revisado". "Es un trabajo que hay que poner en práctica ya, desde esta legislatura, porque en ello no es que vaya solo la garantía del sistema de pensiones sino la propia economía en general".

Además, ha defendido que se cumpla el Estatuto de Autonomía y que "se transfiera la gestión del régimen económico de la Seguridad Social" porque, en su opinión, "sería la mejor manera de asegurar las pensiones de los jubilados vascos" ya que "estarían más aseguradas con una política seria y rigurosa como la que se haría en Euskadi".

Esteban también se ha referido a la Ley de Dependencia y ha recordado que esta se comprometía "a algo que no está cumpliendo el Estado" como es "financiar el 50% de los gastos". "Se está pagando el 100% desde las propias instituciones vascas gracias a que nuestras diputaciones asumen ese reto y lo saben llevar adelante, pero lo que no puede ser es que el Estado incumpla sus propias decisiones", ha afirmado.

Por otro lado, ha reclamado "un marco propio de relaciones laborales" y se ha mostrado a favor de "la reforma laboral y de una modificación del estatuto de los trabajadores", al tiempo que ha apostado por el impulso de "la negociación colectiva".

En cuanto al ámbito de la integración, ha mostrado la "preocupación" del PNV ante "los mensajes xenófobos que se están lanzando desde algunas formaciones políticas". En ese sentido, Esteban ha considerado que el Estado debería "asumir el plan Share que expuso el lehendakari de un tratamiento europeo pero conjunto, cohesionado, del ámbito migratorio".

Finalmente, ha considerado que el Estado "tiene una responsabilidad con respecto a los MENAs". "Las instituciones vascas han asumido y van a seguir asumiendo la educación de esas personas el integrarles en la vida social de este país, pero las administraciones no pueden estar desbordadas y el esfuerzo debe ser compartido", ha asegurado, al tiempo que ha insistido en que "urge un acuerdo conjunto del Estado y las comunidades autónomas y un reparto de esta tarea entre todas ellas".