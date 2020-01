Esteban dice que el PNV no tiene "ánimo de torpedear nada", pero "vigilarán" la reforma fiscal que se pacte con Podemos

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que su formación no tiene "ánimo de torpedear nada", pero "vigilarán" la reforma fiscal que se pacte con Unidas Podemos. Además, considera que haber apostado por el Gobierno de coalición y "hacer que fracasara el presupuesto" no sería "muy coherente", por lo que los jeltzales presentarán sus enmiendas e "intentarán llegar a un acuerdo".

En una entrevista concedida al diario 'El Correo', recogida por Europa Press, Aitor Esteban recuerda, en relación al documento pactado entre PSOE y Podemos, y, sobre todo, en lo que se refiere a fiscalidad, que el primer punto del acuerdo del PNV con los socialistas "se recalca que nos tendrán que consultar y pactar antes de lanzar cualquier propuesta, no con el ánimo de torpedear nada, sino para ver cómo lo hacemos y estar vigilantes, sabiendo que cada uno de nosotros debemos estirar nuestros márgenes".

Preguntado por qué el PNV debe tener capacidad para negociar la política fiscal que se aplicará para el conjunto de España si se tiene en cuenta que en Euskadi hay un régimen foral, Esteban reconoce que son "dos piscinas diferentes, la común y la foral", pero añade que "cada vez que hay oleaje en la suya salpica a la nuestra". "Y también es cierto que ese punto es una de las grandes novedades de esta legislatura. Nosotros nos solemos abstener en lo que se refiere a las votaciones fiscales, pero ahora vamos a ser necesarios y decisivos", advierte.

Respecto a las propuestas fiscales que pueda plantear Podemos, el diputado jeltzale indica que se plantea hacer una reforma tributaria" y los votos del PNV "serán decisivos". En este contexto, afirma, el PNV "puede aportar sensatez y equilibrio en lo que puedan ser las modificaciones fiscales para el régimen común". En ese sentido, dice "no entender" las críticas del PP, ya que "muchos de sus votantes estarán más tranquilos si nosotros estamos en medio de esas negociaciones".

Sobre el tiempo que puede sostenerse el Gobierno de Pedro Sánchez, cree que "la clave son los presupuestos". En su opinión, "si se aprueban al menos podría aguantar dos o tres años".

Aitor Esteban considera que los presupuestos "tienen que aprobarse ya", y afirma que "si hemos apostado por que saliese adelante este Ejecutivo, hacer que fracasara el presupuesto no sería muy coherente". Por ello, explica que el PNV presentará sus enmiendas e intentarán llegar a un acuerdo, porque "sin presupuestos el Gobierno no se va a mantener, y si no se mantiene no podremos dar esa oportunidad al diálogo ni a la búsqueda de soluciones".

Por otro lado, asegura que no le "inquieta" la 'competencia' de EH Bildu en el Congreso, porque su abstención "ha sido importante, pero 'gratis et amore'", porque, hasta ahora, "el único que ha llegado a algún acuerdo y sacado cosas concretas para Euskadi ha sido el PNV".