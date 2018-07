Esteban insta a Sánchez a "moverse" para acercar los presos de ETA a Euskadi

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado hoy que todos los gobiernos han hablado sobre el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco y ha instado a Pedro Sánchez a quitarse "complejos" y a "moverse", porque "es hora de hacer cosas para que mejore también la convivencia en Euskadi".

"Nadie está pidiendo que se infrinja la ley, al revés, lo que estamos diciendo es ser más audaces, porque los pocos movimientos que hubo y se han dado, con respecto al último gobierno, han sido hechos por los jueces", ha precisado Esteban tras la intervención del presidente del Gobierno ante el pleno del Congreso.

Ha incidido en que la vía Naclares "nunca existió", porque, a pesar de que el Gobierno del PP decía que la apoyaba, "los únicos pasos que se dieron fueron gracias a las decisiones de los jueces".

Según el portavoz vasco, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se mantuvo "impasible sin querer dar un paso y sin querer cumplir la ley".

"Aquí no hay gobierno del pasado que no haya hablado sobre el tema de los presos y algunos de manera no tan pública como lo está haciendo usted", ha asegurado.

Por eso, ha instado a Sánchez a quitarse los "complejos" y le ha animado a que "dé pasos", porque supondría "un paso importante en la mejora de la convivencia en Euskadi y no estaría incumpliendo la legislación".

El portavoz del PNV ha admitido que con el Gobierno de Sánchez "las cosas están mejor a la hora de poder iniciar un diálogo" sobre Cataluña y el País Vasco, y le ha reclamado que no se conforme con "acuerditos puntales" y que busque soluciones para varias generaciones.

Le ha pedido que "tienda la mano" para avanzar en el autogobierno de Euskadi, porque "es posible el acuerdo", pero le ha advertido que "para eso es necesario saber a qué está dispuesto el PSOE y que concrete las cosas". "No basta con el no es no y ya veremos si se cambia la Constitución", ha subrayado.

Esteban ha insistido en pedir valentía a Sánchez para defender sus acuerdos políticos cuando le acusan de haber hecho concesiones para lograr el Gobierno, porque son "tan legítimos como otros".

Durante su intervención ha defendido además la ley de memoria histórica que, según ha dicho, va unida a ley de secretos oficiales y la propuesta de modificación impulsada por el PNV, que lleva "bloqueada" desde hace dos año por el PP y el PSOE.

Ha expresado, en este sentido, que le preocupan "y mucho" las enmiendas planteadas por los socialistas, ya que "no son partidarios de desclasificar nada, ni siquiera los papeles de la Guerra Civil, hasta 2030".

El portavoz del grupo vasco ha pedido también que se desbloquee la modificación de esta ley, así como "pasos" frente a la denominada "ley mordaza" y que, en materia educativa, se olviden de "pactos de estados", porque "nunca salen", y "no estropeen" la formación dual de Euskadi, "la única que funciona en el Estado".