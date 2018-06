Estrellan un coche contra la sede del diario holandés "De Telegraaf"

Un vehículo colisionó hoy contra la fachada de la sede del diario holandés "De Telegraaf" en Ámsterdam en un acto que el periódico y la policía consideran un ataque deliberado y que no ha dejado víctimas, informó el rotativo.

El suceso se produjo a las 04.00 de la madrugada hora local (02.00 horas GMT) cuando un vehículo monovolumen arremetió a gran velocidad contra la fachada acristalada del edificio y posteriormente se incendió.

El atacante huyó en un coche conducido por otra persona, según la policía, que considera que se trató de un "ataque dirigido" contra el periódico.

Los bomberos apagaron rápidamente el fuego, cuyas llamas llegaron a alcanzar los 14 metros de altura y causó considerables daños materiales.

"Todo apunta a que había una intención y, en mi opinión, se trata de un ataque. No nos dejaremos intimidar" , dijo el redactor jefe del diario, Paul Jansen, en un comunicado publicado en la portada de la versión digital de "De Telegraaf", en el que dice que hasta que no se conozca la autoría del acto no se puede determinar qué mensaje se quería enviar.