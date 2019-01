La Eurocámara pide al Reino Unido que decida qué camino toma en el "brexit"

Los principales partidos en el Parlamento Europeo pidieron hoy al Reino Unido que aclare qué camino seguirá tras el rechazo del acuerdo sobre el "brexit" por abrumadora mayoría ayer en la Cámara de los Comunes e insistieron en que siguen dispuestos a trabajar de forma constructiva con este país.

"Esperamos que se comience a trabajar para construir una mayoría a favor de una solución compartida lo más pronto posible y esperamos saber cómo prevé proceder el Gobierno británico", dijo el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, en el debate en pleno sobre la votación que tumbó el acuerdo cerrado entre el Ejecutivo de Theresa May y Bruselas.

El rechazo al texto defendido por May, que recibió 432 votos en contra y 202 a favor, deja abiertos varios escenarios: desde una revocación unilateral del "brexit" por Londres hasta una salida del país sin ningún tipo de acuerdo, pasando por la convocatoria de elecciones o un segundo referendo en el Reino Unido.

El Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas (S&D), liberales (ALDE) y los Verdes coincidieron en que el resultado deja clara la oposición al acuerdo negociado durante año y medio entre Bruselas y Londres, pero no proporciona una alternativa.

"Por favor, dígannos qué quieren conseguir. Dennos una clara orientación y la Unión Europea (UE) está lista para concluir negociaciones de buena manera", dijo el líder del PPE en la Eurocámara, Manfred Weber, quien consideró que "no hay margen de maniobra para ninguna renegociación" del acuerdo del "brexit" o salida del bloque comunitario.

El eurodiputado italiano Roberto Gualtieri recordó en nombre del grupo socialdemócrata que el "brexit" es reversible.

"El artículo 50 puede ser revocado y si el Parlamento del Reino Unido no es capaz de definir un camino hacia adelante creíble quizás es el momento de que la gente tome la palabra con nuevas elecciones o un nuevo referéndum", dijo Gualtieri.

En la misma línea, el jefe de los Verdes, Philippe Lamberts, consideró que si no se consigue una mayoría en los Comunes "la única alternativa sería permitir a los británicos decidir si quieren un 'brexit' tal cual se ha negociado o permanecer en la UE".

Por su parte, el líder de los liberales y jefe del grupo de seguimiento del "brexit" en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, llamó a la cooperación de las fuerzas políticas en Londres para "romper el bloqueo" y evitar una "devastadora" salida sin acuerdo.

"Necesitamos una mayoría a favor de algo en la Casa de los Comunes (...) y esto puede lograrse si los partidos políticos en el Reino Unido, todos, empiezan a poner el interés del país por encima de sus propios estrechos intereses políticos", afirmó Verhofstadt el mismo día en que May enfrenta una moción de censura por parte del líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn.

Añadió además que una extensión del artículo 50 (que daría más plazo para negociar entre Londres y Bruselas) más allá de las elecciones europeas de mayo sería "mala", puesto que prolongaría la incertidumbre.

Sin embargo, el jefe de los Conservadores y Reformistas, Syed Kamal, miembro del Partido Conservador británico de May, dijo que la UE "va a tener que esperar más" para conocer las intenciones de Londres hasta que pase la moción de confianza, que confió en ganar, y se produzcan conversaciones entre partidos.

Y consideró que "sería una pena que no se hicieran más esfuerzos" por parte de la UE para encontrar un acuerdo que ayude a la primera ministra británica en Westminster.

El líder del grupo Europa de la Libertad y la Democracia directa, Nigel Farage, uno de los principales impulsores del "brexit", consideró que si hubiese un segundo referendo volvería a ganar la opción de abandonar la UE y opinó que una salida sin acuerdo daría "libertad" al Reino Unido pese al "precio".

Tajani subrayó que, en todo caso, las prioridades de la Eurocámara seguirán siendo la protección de los ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido y los británicos en el continente y evitar una frontera estricta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.

Añadió que están dispuestos a negociar una relación futura más ambiciosa con el Reino Unido "si modifica las líneas rojas que se ha impuesto", si bien admitió que la UE debe seguir preparándose para un posible "brexit sin acuerdo".

En este sentido, el negociador jefe para la UE, Michel Barnier, a quienes los eurodiputados mostraron su respaldo, advirtió de que Bruselas acelerará los preparativos para este escenario pese a que su "prioridad absoluta" en las próximas semanas será conseguir finalmente una salida ordenada del Reino Unido.

No obstante, admitió que mientras "no se encuentre una salida" al bloqueo en Londres "no podemos avanzar".