Eurodiputado de izquierda descalifica al Gobierno de Nicaragua como socialista

El diputado griego del Parlamento Europeo por la Coalición de la Izquierda Radical (Syriza), Stelios Kouloglou, descalificó este sábado al Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua como socialista, del que dijo "no tiene vallas ideológicas".

"El socialismo no existe sin democracia, sin derechos humano, con presos políticos, punto", dijo de forma tajante Kouloglou, en una entrevista con Efe, tras concluir una misión de tres días en Nicaragua como parte de una delegación de 11 diputados del Parlamento Europeo que viajaron al país para constatar la crisis local.

Desde que Ortega volvió al poder en 2007, como líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha definido su Gobierno como "cristiano, socialista y solidario", denominación que no encaja precisamente con lo que se define como "izquierda" en la política internacional, a juicio del eurodiputado.

Kouloglou, de 65 años, confesó que su percepción del Gobierno de Ortega al llegar a Nicaragua "cambió mucho" con respecto a lo que se esperaba, por lo que se mostró decepcionado.

Sin embargo, aclaró que "no son decepciones de la izquierda", pues las del FSLN "son acciones de un régimen que no tiene vallas ideológicas, que se interesa solamente en el poder".

"Yo soy de la izquierda y me gustaría ayudar al país, pero no hay socialismo sin democracia, no hay socialismo sin libertad de prensa, no hay socialismo con presos políticos", insistió.

A pesar de que se mostró preocupado por los rumbos que han tomado Nicaragua y Venezuela con gobiernos que se autodenominan de izquierda, resaltó que "tenemos también los ataques y las amenazas de la administración gringa, que no facilitan las cosas, creemos que los países son libres de decidir por su propio futuro".

No obstante advirtió que "no es una buena idea utilizar los ataques de la administración gringa como pretexto por la represión de la gente".

En una reunión que sostuvieron los eurodiputados con Ortega, este alegó que la crisis de Nicaragua se originó en un "golpe de estado fallido", y culpó a los manifestantes por los cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados, lo que fue rechazado por Kouloglou.

"La idea de un golpe de Estado no tiene ninguna base lógica, porque en las cárceles hay antiguos sandinistas, que no son terroristas", subrayó.

El griego incluso ironizó sobre los cientos de nicaragüenses encarcelados desde el estallido social de abril pasado, con acusaciones de terrorismo y otros delitos.

"No es posible que en Nicaragua los terroristas son más que los del Estado Islámico en Siria e Irak juntos", resaltó.

También fue sarcástico al señalar que "hemos encontrado ayer a periodistas que fueron arrestados 8 meses después del golpe de Estado, no es posible".

Kouloglou se mostró de acuerdo en que la vuelta de Nicaragua a la democracia pasa por "la liberación de los todos los presos por el delito de opinión y periodistas".

Para el político griego el FSLN no es una oveja negra de la izquierda, porque ni siquiera lo identifica como tal, y su reunión personal con Ortega no alteró su percepción, ni siquiera con la bolsa de recuerdos del Gobierno de Nicaragua, que cargaba en sus manos.