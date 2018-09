Eurodiputados de EU y Podemos piden ir más allá y juzgar crímenes franquistas

Los eurodiputados Marina Albiol (EU) y Miguel Urbán (Podemos) han pedido hoy no quedarse en la exhumación de los cuerpos de represaliados del franquismo enterrados en fosas comunes, sino "ir más allá" y "juzgar los crímenes del franquismo", dado que "aún no se ha hecho justicia con las víctimas".

Así lo han reclamado Albiol y Urbán durante su visita, junto a otros diputados autonómicos y provinciales, a los trabajos de exhumación en las fosas del cementerio de Paterna (Valencia), donde hay enterrados cientos de represaliados del régimen franquista.

Urbán ha asegurado que "la impunidad del franquismo" pervivió tras la muerte del dictador -Francisco Franco-, y ha afirmado que en España "aún no se ha hecho justicia" con las víctimas y represaliados que dejó tras de sí la dictadura, según ha informado Podemos en un comunicado.

El eurodiputado ha hecho referencia al grupo de trabajo sobre Memoria Histórica en el que trabaja en el Parlamento Europeo, y ha solicitado a la Eurocámara que "no mire hacia otro lado" y "obligue" al Gobierno español y a las instituciones a cumplir con las "reivindicaciones y recomendaciones" de Naciones Unidas y la Unión Europea que emplazan al país a "hacer justicia y acabar con la impunidad".

Por su parte, la eurodiputada de EU Marina Albiol, que pertenece al mismo grupo de trabajo sobre Memoria que Urbán, ha afirmado frente al paredón donde fueron fusilados la mayoría de los 2.300 cuerpos que se reparten en las 70 fosas que "hay que ir más allá" y no quedarse en las exhumaciones, sino "juzgar los crímenes del franquismo".

La diputada autonómica de Podem Llum Quiñonero ha resaltado la necesidad de que el Instituto de Memoria Valenciana "se ponga en marcha" para que se "ayude" a los familiares "y pase a ser una responsabilidad".

Rosana Pastor, diputada de Podemos en el Congreso, ha destacado en su turno la labor que su partido está realizando en el hemiciclo por la Memoria Histórica y "contra la impunidad del franquismo", y ha asegurado que es "necesario" no dar por "válido" el relato de que no hay que "remover el pasado", ya que "no se puede hablar de justicia sin reparación de las heridas".

La labor de los familiares de los desaparecidos ha sido reconocida por Lucila Aragó, de la Asociación de Lucha contra la Impunidad Franquista, que ha subrayado el "estímulo y aliento" que supone el apoyo de los eurodiputados para continuar luchando y "acabar con la impunidad".

Ángel González, de la Asociación de Apoyo a la Querella Argentina, ha celebrado también la visita de los europarlamentarios, y ha resaltado su "valor testimonial" para "familias que llevan 80 años luchando por sacar a la luz a sus familiares".