Evo Morales cuestiona a la corte de La Haya por sus "contradicciones"

El presidente de Bolivia, Evo Morales, cuestionó hoy a la Corte Internacional de Justicia de La Haya por desestimar la demanda marítima de su país contra Chile al denunciar "contradicciones" y parcialidad del tribunal de Naciones Unidas.

"Cómo es posible que la corte internacional no haga justicia" e incurra en "tantas contradicciones", se preguntó en una comparecencia a su regreso a Bolivia tras asistir el día antes en La Haya al fallo del tribunal.

En una rueda de prensa en la sede del Ejecutivo boliviano en La Paz, Morales se declaró "sorprendido" por la sentencia y aseguró que "tiene muchas contradicciones".

Evo Morales leyó párrafos de la sentencia referentes a aspectos jurídicos e históricos que a su juicio mostrarían que la corte incurrió en contradicciones, por ejemplo al reconocer que Bolivia nació como país independiente con acceso al mar.

"Me pregunto: si tienen los antecedentes históricos, ¿por qué no hacen cumplir?", recriminó el jefe de Estado, quien lamentó que la corte "no haga respetar derechos ni haga justicia para los pueblos".

Morales afirmó que enviará una carta a la corte para "demostrar las contradicciones" y otra a Naciones Unidas observando la actuación de los jueces, que por doce votos contra tres rechazaron la demanda presentada en 2013 por Bolivia para obligar a Chile a negociar sobre un acceso soberano al océano Pacífico.

"¿Cómo la corte puede parcializarse con algún grupo?", preguntó Morales, para quien "no es posible que la corte beneficie a los invasores, a las trasnacionales", en alusión a Chile y a intereses económicos que a su juicio derivaron en que Bolivia perdiera en una guerra en 1879 con su vecino más de 400 kilómetros de costa.

Al respecto, advirtió de que su Gobierno investigará "el daño económico" sufrido por Bolivia desde entonces, en lo que calificó como una "invasión" de Chile.

El tratado de 1904 entre ambos países, que fijó las fronteras tras la guerra, fue "impuesto, injusto y sobre todo incumplido" por la parte chilena, denunció.

"No se ha terminado (...), eso va continuar, porque es un pedido clamoroso del pueblo boliviano", señaló en referencia al centenario reclamo boliviano de un acceso al Pacífico.

Morales destacó un fragmento de la sentencia que señala que el pronunciamiento no debe ser tomado como un impedimento para que las partes puedan dialogar.

"Quiero saber si Chile va a respetar la invocación de la Corte Internacional de Justicia", aseveró.

No obstante, recordó que su país trabaja en alternativas de salida al mar mediante acuerdos con vecinos como Perú, Argentina y Uruguay.

Este lunes la corte estableció que Chile no tiene obligación legal de negociar una salida soberana al Pacífico en favor de Bolivia, en una sentencia inapelable y de obligado cumplimiento, que supone el último episodio del camino judicial iniciado por Bolivia hace cinco años.