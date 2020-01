Ex diputado del PSC Joan Ferran dice que el procés ha creado un "exilio interior" con ciudadanos "que se autocensuran"

El ex primer ministro francés Manuels Valls ha iniciado la presentación calificando a Ferran como "un intelectual", "un hombre libre con convicciones socialistas" y con un compromiso "antifranquista y antinacionalista". "Es un documento que permite recordar aquellos momentos del procés y entender por qué estamos aquí", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que es un libro que también habla de él y de su llegada a la política municipal de Barcelona con su plataforma ciudadana: "Descubro leyendo el libro el miedo que suscita mi proyecto en el PSC, que no lo ven positivo y preparan argumentos en mi contra", ha desvelado. Asimismo, ha aclarado que es una publicación con frases "duras" que definieron "la realidad", entre las que cita "Valls no ha fracasado, lo ha mutilado Rivera".

El ex ministro francés ha afirmado que la falta de acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para la formación de un gobierno "es parte de un fracaso" de un conjunto de decisiones personales. Sobre el autor del libro, Valls ha admitido que le tentó para su candidatura política y ha destacado que es un "hombre libre y no sectario". "El sectarismo es la marca de todos los partidos políticos de España", ha añadido.

Además, ha recalcado la necesidad de un mensaje de izquierda "firme". Respecto al diálogo con las formaciones independentistas, ha señalado que es "imprescindible, pero depende del marco". "Y por supuesto, del respeto a la separación de poderes y la independencia judicial", ha insistido. A su juicio, el Gobierno, con la influencia del PSC, ha hecho una apuesta política "que puede llevar a consecuencias positivas o negativas".

Por su parte, el autor del libro, el ex diputado del Parlament Joan Ferran ha agradecido a Valls su regreso a Cataluña porque "introdujo un cambio de discurso que implicó un esfuerzo" en el resto de formaciones y ha destacado su apoyo a Colau para evitar un gobierno independentista en el ayuntamiento de Barcelona.

Sobre el proceso soberanista, Ferran ha explicado que "ha conseguido dejar sin gestión política" a Cataluña "con un Parlament sin producción legislativa, en parálisis absoluta". "Ha fracturado a la sociedad, se ha cargado a la mitad de los partidos políticos y ha provocado rupturas en relaciones personales", ha subrayado, añadiendo la existencia de un "exilio interior" de muchos ciudadanos que no comulgan con el procés, pero que no lo discuten "porque no quieren molestar ni enfrentarse a los demás". "Es malo porque repercute sobre gente que se autocensura", ha apostillado.

El ex diputado socialista ha asegurado que intentó ser "honesto" y no modificar el dietario, que después pasó al libro, que escribió a partir de marzo de 2018. Así, ha recordado los conflictos históricos entre España y Cataluña durante épocas pasadas y su paralelismo con el momento actual.

"Es necesario que los constitucionalistas azucemos el ingenio para que la discusión ideológica nos lleve a defender una forma de vertebración del Estado y aceptación de leyes que vaya mucho más allá de mirarse el ombligo", ha reflexionado Ferran.