Ex primera dama pide que hospitalicen a Martinelli cuando aterrice en Panamá

La ex primera dama Marta Linares pidió hoy a las autoridades panameñas que hospitalicen al expresidente Ricardo Martinelli en cuanto aterrice extraditado procedente de Estados Unidos ya que, dijo, sufrió "serios" problemas de salud.

"Nosotros no queremos que vaya a su casa, nosotros queremos que vaya a un hospital porque él tiene una afección cardíaca, tiene 3 stens. El desiste de apelar en los Estados Unidos por su salud, porque los abogados le decían que casi seguro iba a ganar", afirmó Linares en el estacionamiento de un aeropuerto conocido como Panamá Pacífico, a las afueras de la capital.

Según la ex primera dama, "en 18 meses no le ha visto un cardiólogo" y necesita que lo vea personal médico.

De acuerdo a datos no confirmados por las autoridades se espera que el vuelo privado que trae desde Miami (EE.UU.) al expresidente aterrice allí, aunque la desinformación es total y se comenta que el avión podría desviarse a otra terminal aérea de la capital.

Linares se presentó rodeada de un fuerte equipo de seguridad privada en el aeropuerto Panamá Pacífico, y compareció ante decenas de medios de comunicación para denunciar el mal trato que supuestamente han recibido por parte de la Cancillería panameña.

"La Cancillería se ha portado muy mal porque no ha dado la información ni a los abogados ni a los familiares, ustedes saben que él tiene derecho a tener a sus abogados cuando llegue a tierra panameña", indicó la ex primera dama.

Tras comparecer ante medios, Linares intentó entrar junto a un abogado en la sala privada donde supuestamente arribará el exmandatario pero los agentes de seguridad no les dejaron entrar.

"No nos dejan ingresar, no puedo ni siquiera utilizar el baño del aeropuerto. Nos vamos a quedar aquí hasta que nos dejen pasar. Son órdenes de Cancillería y del Consejo de Seguridad , que no dan la cara", añadió.

El vicecanciller panameño, Luis Miguel Hincapié, defendió este lunes la actuación de la Cancillería como simple canal de transmisión de los trámites en la extradición del expresidente, sin injerencia ninguna en las decisiones en torno a ese proceso.

De momento no hay información oficial de a dónde será trasladado el expresidente, de 66 años, una vez llegue a tierra panameña, aunque su abogado, Sydney Sittón, dijo el domingo a Efe que espera que este mismo lunes acuda a una audiencia de control de legalidad en la Corte Suprema, que la defensa ya solicitó el viernes pasado.

En esa audiencia debe estar el pleno de magistrados, que escucharán a las partes y decidirán las medidas cautelares para Martinelli, han explicado los juristas consultados por Efe.

Se espera que en esa audiencia la defensa de Martinelli apele a sus condiciones crónicas de salud para pedir una medida cautelar distinta a la detención preventiva, una petición que mantendrá el fiscal, de acuerdo a los análisis de juristas locales.

El expresidente llegará a Panamá tres años y medio después de haberse ido y tras un año preso en una cárcel federal estadounidense a razón del pedido de extradición por un caso de escuchas ilegales a más de un centenar de opositores.

Debe enfrentar los delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, y contra la administración pública y sus diferentes formas de peculado, de acuerdo a la acusación presentada por el magistrado fiscal de la causa, Harry Díaz, en octubre de 2015, lo que implica hasta 21 años de cárcel.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó su extradición bajo la regla de especialidad prevista en un Tratado bilateral en la materia vigente desde 1905, lo que significa que el ex jefe del Estado solo será juzgado en su país por el caso de las escuchas, una de las cerca de 10 causas penales que le ha abierto el Supremo.