Ex secretario de Organización de Cs-Euskadi dice que dirección nacional conocía "desde el primer día" contactos con PP

La dirección nacional de Ciudadanos decidió este pasado miércoles destituir de su cargo al secretario de Organización de la formación naranja en Euskadi, Javier Gómez Calvo, después de conocer que había mantenido contactos con el PP vasco para concurrir juntos a las elecciones generales en Euskadi.

En declaraciones a Europa Press, Javier Gómez --afiliado en Ciudadanos desde 2014-- ha subrayado que desde el principio ha creído en el proyecto de la formación naranja pese a tener una "difícil penetración en Euskadi".

"Hemos querido que el partido entendiera que esa situación se podía revertir y para eso se necesitaba apoyo humano, logístico, material y respaldo moral", ha detallado, para añadir que, ante esta situación, trasladaron a la Dirección que iban a establecer contactos con el PP para ver si "desde Madrid, que es a quien corresponde por competencia articular un acuerdo de suma, se evitaba que se repitieran los resultados del pasado 28 de abril".

En este sentido, Gómez ha resaltado que la Ejecutiva nacional era consciente "desde el primer día" de las conversaciones mantenidas con el PP vasco. "Si tratas de que las conversaciones culminen en un acuerdo en algún momento hay que hacerlo publico y por eso lo mejor era hacerlo público desde el principio", ha añadido.

Tras insistir en que los documentos de las conversaciones con el PP fueron trasladados a la Dirección desde el inicio para que "le dieran cobertura", ha considerado que la decisión de destituirlo quizá se pueda atribuir al "nerviosismo". "Habrán testado que el movimiento podía ir a más... no lo sé. A mí lo que se me dijo oficialmente es que esta operación beneficiaba al PP", ha añadido.

Javier Gómez, que dice asumir el cese, sí lamenta las afirmaciones del líder de Cs, Albert Rivera, atribuyendo la decisión al hecho de que "alguien quería irse a otro partido". "Lo que no me gusta es que se trate de difamar sobre mi persona. No voy a montar ninguna pataleta y no va a haber una mala palabra hacia Albert", ha añadido.

Cuestionado el grado de implicación del portavoz de Cs Euskadi, Luis Gordillo, en los contactos mantenidos con el PP, Javier Gómez reconoce que Gordillo no participó en los mismos. "En junio comenzamos a hablar de cómo se había quedado el partido tras las elecciones con encuentros informales. Creé un grupo de personas dispuestos a sumar junto al PP y quien no estaba dispuesto quedó fuera. No íbamos a meter a nadie que no lo deseara", ha expresado.

FUTURO

Respecto a su futuro, Gómez --que continúa como coordinador de Cs en Álava-- reconoce que la única notificación oficial que tiene es la que le trasladó el miércoles el secretario de Organización, Fran Hervías, quien no le habló de la apertura de expediente de expulsión alguno.

"Mi voluntad era seguir en Cs, pero es evidente que no voy a poder seguir. Han creado una situación en la que ni yo ni los que estamos en esto podemos seguir... es probable que nos vayamos todos. Se ha pasado de lo político a lo personal", ha lamentado.

Por último, Gómez rechaza que en futuro vaya a estar en lista alguna del PP vasco o repartiendo folletos del PP. "No vas a ver a ninguno de los que hemos tomado parte en esta operación repartiendo propaganda el PP. No hay plan B, ni C. Este era el plan A y no se va a hacer", ha concluido.