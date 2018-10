Exalumno relata los abusos sexuales de su maestro durante 2 cursos en Bizkaia

El exalumno del colegio Gaztelueta del Opus Dei que denunció haber sufrido abusos sexuales en el centro ha relatado hoy en el juicio numerosos ataques de este tipo en el despacho del profesor acusado a lo largo de dos cursos escolares.

Esta mañana ha comenzado en la Audiencia de Bizkaia el juicio a J.M.M., exprofesor del mencionado colegio ubicado en Leioa (Bizkaia), que está acusado de un presunto delito de abuso sexual a un escolar.

El denunciante ha asegurado que los abusos le produjeron una situación de bloqueo, que estuvo a punto de suicidarse y que sintió "vergüenza y culpa" por no haberlo contado antes.

Por su parte, J.M.M., que ha respondido a las preguntas del fiscal y de su abogado pero no a las planteadas por la acusación particular, ha rechazado las acusaciones. "Jamás he hecho eso con Juan ni con ningún otro alumno", ha asegurado.

La acusación particular pide una condena 10 años de prisión para el acusado y la fiscalía solicita una pena de tres años, mientras que la defensa del docente pretende su libre absolución.

Los hechos ocurrieron hace alrededor de 10 años, cuando la víctima cursaba primero y segundo de Enseñanza Secundaria y tenía entre 12 y 13 años, unos hechos que la familia puso en conocimiento del papa Francisco en 2014.