Excandidata brasileña: "El capitalismo ya no necesita disfraz de democracia"

La excandidata a la vicepresidencia de Brasil Manuela D'Avila afirmó hoy que la elección de Jair Bolsonaro es consecuencia de una "crisis profunda" del capitalismo, y que este "ya no necesita el disfraz de la democracia".

En una ponencia del Foro Mundial de Pensamiento Crítico de Buenos Aires en la que estaba prevista la intervención del excandidato del Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad, aunque finalmente no pudo acudir, D'Avila -compañera de formula de Haddad- y el también postulante a presidente Guilherme Boulos hablaron del futuro de la oposición brasileña.

En la mesa llamada "Brasil: la esperanza vencerá al miedo", en la que la consigna más repetida de los miles de espectadores fue "Lula libre", D'Avila expuso que la actual situación de Brasil surgió "en una crisis profunda, una crisis del capitalismo que azota a todo el mundo".

Según la referente del PT, la izquierda latinoamericana está "llegando al consenso" de que el capitalismo "ya no necesita salidas democráticas", ni del "disfraz" de la democracia.

D'Avila reflexionó que se está alcanzando "el fin de todo aquello que construyó la Revolución Francesa", lo que ejemplificó con que "las mujeres y los negros no sufren el capitalismo de la misma manera", y aseguró que existe "incomprensión" sobre este cambio histórico entre la propia izquierda.

La política brasileña criticó el "falso dilema" entre las luchas como el feminismo y principios como la defensa del trabajo o el desarrollo económico, un "debate equivocado" porque "no se puede lograr desarrollo sin igualdad".

Frente a "determinado sector" de quienes les afean "perder tiempo" en temas como la diversidad sexual o el feminismo, reiteró que "el cambio social que están construyendo rompe con la Revolución Francesa" pero "eso no significa que sea lo único por lo que se movilizan".

"Estoy preocupada con nosotros y cómo resistiremos", dijo D'Avila, que señaló el "camino de la resistencia" en Brasil como la "unidad y movilización" para afrontar un "futuro del que no tienen la menor noción".

"Son ultraliberales que nos van a perseguir pero no sabemos cómo", finalizó.

Por su parte, Boulos, candidato de izquierda a la presidencia de Brasil y defensor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró que se viven "tiempos difíciles" en todo el mundo y en Latinoamérica, pero "sobre todo en Brasil", donde gobierna "la más perversa de las alianzas", entre "el más extremo liberalismo económico", el conservadurismo moral y el autoritarismo.

"No exagerábamos cuando decíamos que (el presidente electo Jair) Bolsonaro era un riesgo fascista", aseveró Boulos, que no obstante aseguró que la elección de la oposición de izquierda "no son las cárceles ni el exilio sino las calles para resistir a la tiranía".

Para el excandidato a presidente, la "nueva ola" de judicialización de la política consiste en atacar a los movimientos sociales, con una "ley que trata la protesta como un acto de terrorismo".

Entre los desafíos para la oposición de Brasil, Boulos habló de "vencer al miedo" que, dijo, trata de imponer Bolsonaro y de la necesidad de "vencer a la división".