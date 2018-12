Exconsejero Viera denuncia "indefensión" al no concretarse fondos malversados

El abogado del exconsejero de Empleo José Antonio Viera ha denunciado su "indefensión" en el juicio de los ERE al no concretarse la cuantía de los fondos públicos presuntamente malversados y sin que en este procedimiento estén quienes los recibieron como "partícipes a título lucrativo" del supuesto fraude.

El letrado José Manuel Herrera ha iniciado la exposición de su informe final, que continuará mañana, en el que pide la absolución de Viera, que se enfrenta a ocho años de cárcel y treinta de inhabilitación acusado de prevaricación y malversación junto a otros veinte ex altos cargos de la Junta de Andalucía.

Viera fue consejero de Empleo del 2000 al 2004 y firmó, con su viceconsejero Antonio Fernández (también acusado) el convenio de julio del 2001 que implantó el procedimiento para que las ayudas que daba la Dirección General de Trabajo las pagara el ente público IFA con fondos que le enviaba mediante transferencias de financiación y con ello, según las acusaciones, eludir la fiscalicación previa.

Su abogado ha recordado que ya planteó en las cuestiones previas al juicio la "indefensión" que causaba la "falta de concreción" de la acusación sobre su cliente por no especificar "cuántos fondos en los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 han representado un menoscabo, un perjuicio al erario público".

Una indefensión que considera se "ha aguzado" durante el juicio. Pese a ello, la Fiscalía y la acusación popular del PP-A mantienen su acusación por un delito continuado de malversación por el montante global de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis otorgadas por la Junta el 2001 al 2009 (el Ministerio Público retiró en sus conclusiones finales lo relativo al ejercicio del 2010).

La defensa de Viera ha alegado que las acusaciones no concretan cuántos de los 6.800 trabajadores beneficiarios de las ayudas "recibieron legalmente esos fondos" y ha criticado que se afirme que hubo 54.000 trabajadores afectados por ERE que no pudieron acceder a esas ayudas porque se dieron sin publicidad y de forma "arbitraria", pero "non concretan cuántos las recibieron legalmente".

Al igual que la mayoría de las defensas, la de Viera se ha adherido a la impugnación de la prueba pericial practicada en el juicio porque considera que se ha apartado de su objetivo inicial.

La defensa de Viera continuará mañana exponiendo su informe al que seguirá el abogado José María Mohedano, que, además de al expresidente de la Junta José Antonio Griñán, también representa al ex director general de Presupuestos Antonio Lozano.

No es probable que en la sesión extra habilitada por el tribunal para mañana, día en que se cumple justo un año del inicio del juicio, Mohedano cierre el último informe de las defensas, por lo que es probable que finalmente el juicio concluya el lunes.