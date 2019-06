Exdelegado catalán en UE dice que Pujol "confesó" en 2012 que se hizo independentista al perder la paciencia con Madrid

El diplomático Juan Prat y Coll, que ejerció de delegado de la Generalitat en Bruselas entre marzo de 2011 y marzo de 2013, cuenta en sus memorias que el expresidente catalán Jordi Pujol le "confesó" en una larga conversación tras la "primera macro manifestación de la Diada de 2012" que "se había pasado al independentismo porque observaba que eso era lo que quería el pueblo de Cataluña y porque había perdido la paciencia y la fe en soluciones autonomistas ante la cerrazón" de Madrid.

El diplomático, que se jubiló en 2013, reconoce que muchos de sus compañeros no entendieron su 'fichaje' por el Gobierno de Artur Mas a principios de 2011, una etapa, dice en el libro, que "duró menos de lo esperado" y fue "una de las más reveladoras y sin duda la más controvertida" de sus 45 años carrera.

Prat llegó al puesto de delegado catalán tras ser cesado como embajador en La Haya a finales de 2010 --cuando Trinidad Jiménez sustituyó a Miguel Ángel Moratinos como ministra de Exteriores--, dice, "poco consciente de las corrientes profundas de la política catalana, que ya existían pero que no habían aflorado aún".

Según relata, no estaba interesado en el puesto por motivos políticos, sino convencido de que podía ser útil para "un mejor entendimiento y coordinación" con la Representación Permanente de España ante la UE. Además, pensaba que había "una posibilidad de acercamiento" entre el Gobierno de Mas "con el futuro nuevo Gobierno del PP en Madrid", al menos "en política económica y europea".

Y es que, a juicio de Prat, el Gobierno tripartito en Cataluña fue "una hecatombe" que dejó "por los suelos" las finanzas de la Generalitat y también "una imagen muy deteriorada" de Cataluña en la UE, debido, en parte, a que la anterior delegada --Anna Terrón, a la que describe como "una hábil política del PSC"-- no residía en Bruselas.

"A lo que yo contribuí y no me arrepiento fue a recuperar una imagen de Cataluña como región que era un referente para las demás regiones europeas", afirma en declaraciones a Europa Press con motivo de la publicación de su libro, 'De Cataluña a Catalunya' (Editorial Cuadernos del Laberinto), que se presenta este viernes en Madrid.

Según dice, lo que le pidieron fue eso, nada relacionado con intenciones independentistas. En aquel Gobierno de Mas el responsable de la acción exterior, sin ser 'conseller', era Josep Antoni Duran i Lleida.

También se dedicó a fomentar las relaciones con otras regiones europeas que se autodenominaban "los cuatro motores de Europa", pero "desde el punto de vista de región, no de otra cosa". Se trata de la alemana Baden-Würtemberg, la francesa Ródano-Alpes y la italiana Lombardía, además de Cataluña.

Ahora considera que, con el rumbo independentista de las instituciones, Cataluña ha pasado a ser un problema para la UE después de unos años en los que era vista "como un referente". "Se equivocaron, cambiaron de rumbo y se ha transformado en un problema. Cataluña hoy en Bruselas es vista como un problema, cuando era un referente", afirma Prat.

Eso sí, opina que ya entonces Mas fue "tibio" sobre su nombramiento y relata que, aun antes de empezar el enfrentamiento con el Gobierno central, en el entorno del 'president' "había siempre un grupito de jóvenes colaboradores bastante radicales, encabezados por su hábil y activista jefe de prensa".

LA BANDERA ESPAÑOLA EN LA DELEGACIÓN

Según dice, fueron ellos los que quitaron la bandera española del hall de la Delegación y de su salón de actos durante la primera visita de Mas, con Duran, a Bruselas, en marzo de 2011. El diplomático la volvió a poner al día siguiente.

Con todo, admite que él entonces no se dio cuenta de que la estrategia independentista, "hoy conocida como el procés, estaba ya soterradamente en marcha desde hacía tiempo". A modo de ejemplo cita el Museu d'Historia de Catalunya situado en Barcelona, "moderno y atractivo" pero que cuenta la historia de la comunidad, desde la prehistoria hasta nuestros días "como si se hubiera desarrollado en otro planeta" en vez de en España.

PASIVIDAD ANTE UNA MANIPULACIÓN HISTÓRICA

"Es uno de los claros ejemplos de cómo los agentes de propaganda del procés han venido actuando desde hace mucho tiempo con gran eficacia ante la pasividad de quienes hubieran tenido que intentar, al menos contrarrestar esta muy bien planificada manipulación histórica", defiende.

Prat no formaba parte del "círculo de confianza" de Mas, pero le "tanteaba" cuando podía. "El momento en que yo vi que las cosas iban a ir mal fue en el verano de 2012", cuenta. Fue entonces cuando Mas reunió en Barcelona a todos los directores generales del Govern, en un acto de "cierta solemnidad", y les comunicó que a la vuelta del verano se reuniría con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle "satisfacción inmediata" a la "injusticia fiscal", y si no la obtenía habría "un cambio de rumbo".

"Nos estaba anunciando el fin del posibilismo político", resume Prat, que cuenta en su libro que ese mismo verano le comentó sus preocupaciones al exministro Marcelino Oreja y le dijo que era "urgente" iniciar un "diálogo discreto" entre Madrid y Barcelona, pero afirma que la respuesta fue el silencio.

Prat opina que había cuestiones que enrarecían la relación y que merecían ser, al menos, habladas "con espíritu abierto". Se trata de la lengua, la financiación y el Corredor Mediterráneo, un objetivo en el que el diplomático sigue implicado a través de la asociación Ferrmed. En su libro detalla que un secretario de Estado del PP, al que no menciona, las calificó de "frivolidades periféricas", y cree que ahora se está pagando muy caro "ese desinterés rayano en el desprecio".

AUTONOMÍA FINANCIERA, PERO NO ERA EL MOMENTO

El entonces delegado catalán apostaba por "una solución pactada de tipo federal", y también por la autonomía financiera, "a semejanza, en la práctica, de la que tienen las provincias vascas y Navarra", pero sostiene que, en plena crisis económica, no era el momento de plantearlo.

Así, está convencido de que Mas acudió a la Moncloa en otoño de 2012 "no con voluntad de entendimiento, sino de ruptura". "Ahí vi una estrategia maquiavélica que no me gustó nada", añade. Mas decidió adelantar las elecciones y a Prat le tocó organizar ese otoño, la víspera de la campaña electoral, un nuevo viaje del 'president' a Bruselas.

Según cuenta, le costó encontrar un centro de estudios dispuesto a acoger su conferencia, "pues todos eran conscientes de la fecha y de las intenciones" y eran reacios a ser usados para fines electorales. Al final fue en 'Friends of Europe'. Su fundador editaba también una revista, 'Europe's World' a cuya financiación, dice, había contribuido la anterior delegada "a cambio de una cierta presencia catalana en esta prestigiosa publicación".

El diplomático le había preparado a Mas unas palabras, pero solo las usó al principio y "luego derivó en un verdadero mitin político a favor del derecho a decidir del pueblo catalán, lo que muchos asistentes consideraron fuera de lugar".

Así, concluye que el intento de internacionalización del 'procés' empezó por un intento de presentarse como europeos. "Decían somos europeos y somos demócratas, sin darse cuenta de que para ser demócrata hay que respetar la ley y para ser europeo hay que ser español", afirma.

Prat, que se había opuesto al adelanto electoral, cuenta que decidió dimitir cuando las elecciones autonómicas de ese año confirmaron el resurgimiento de ERC. "Era mi línea roja y decidí que ya no podía seguir", dice. "Uno no puede haber pasado su vida representando a España para al final de su vida enfrentarse a ella", resume el diplomático en sus memorias.