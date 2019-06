Exfiscal de Guatemala suma otra denuncia en contra por el mal uso del pasaporte

El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Enrique Degenhart, aseguró este lunes que existe una nueva denuncia en contra de la exfiscal general Thelma Aldana por haber hecho mal uso de su pasaporte oficial al ingresar a Estados Unidos.

Según el titular de la cartera del Interior, Aldana incurrió en un supuesto delito al utilizar su pasaporte con visa oficial para ingresar a Estados Unidos "y lo interesante es que ya no es funcionaria de Gobierno".

Degenhart dijo que el pasaporte oficial de Aldana ya fue "cancelado" "a raíz del hallazgo" hecho cuando ingresó a Estados Unidos para realizar entrevistas con medios de ese país.

El funcionario agregó que como ya pesa sobre la exfiscal una orden de captura internacional y "habrá que seguir los protocolos de seguridad para asegurar el cumplimiento de la orden".

La nota roja que fue solicitada contra Aldana por el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, "viabiliza la futura detención a través de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal)", pronunció Degenhart.

El juez expidió esta orden el pasado 17 de mayo al jefe de la Interpol en Guatemala y este domingo empezó a circular profusamente por redes sociales.

Después de conocerse de la orden internacional, la cadena Univisión publicó ese mismo día una entrevista con Aldana en la que reiteró que no va a regresar porque no hay condiciones que garanticen su seguridad: "No voy a llegar a Guatemala a entregarme y que me asesinen".

"Estoy amenazada de muerte, tengo documentadas esas situaciones, tengo medidas de seguridad decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hizo una investigación previo a decretar las medidas de seguridad a mi favor", sostuvo.

Contra la exjefa del Ministerio Público (2014-2018) el juzgado que lleva el proceso la declaró "en rebeldía" y emitió el 18 de marzo pasado una orden de aprehensión por los delitos de "peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria", por una causa que está bajo reserva.

El pasado 15 de mayo, la Corte de Constitucionalidad falló en contra de la candidatura presidencial de la exfiscal, quien, pese a no ser una decisión definitiva, descartó que una apelación le sea favorable.

Como fiscal, en conjunto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Aldana lideró una férrea lucha anticorrupción desde 2015 en los tres poderes del Estado, en la que se desarticularon más de una docena de tramas que involucraban a altos funcionarios y políticos, incluidos el hijo y hermano del actual mandatario, Jimmy Morales.