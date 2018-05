Exfiscal mexicano herido dice que no hubo amenazas antes del atentado

El secretario del Trabajo del estado mexicano de Jalisco y exfiscal del Estado, Luis Carlos Nájera, herido en una mano en un atentado, ha descartado amenazas previas al ataque que causó otros siete heridos, entre ellos tres policías.

"Estuve fuera del país un tiempo y acabo de regresar; no hubo ninguna amenaza, no hubo ningún antecedente previo", dijo Nájera, en una conferencia de prensa este lunes a la que acudió con un vendaje en la mano izquierda por la herida recibida en el ataque.

Nájera precisó que "lo único que podemos presumir es que haya sido todo (por) el trabajo de combate que se hizo cuando estuve al frente de la Fiscalía" del estado de Jalisco, cargo que ocupó antes de ser secretario del trabajo.

El atentado fue perpetrado a la salida de un restaurante de Guadalajara, oeste de México, por un comando de entre 15 a 20 presuntos miembros del crimen organizado, de los que seis fueron detenidos posteriormente.

Nájera relató que acudió a una reunión a un restaurante en la llamada "zona rosa" de Guadalajara y al salir vio a dos hombres que le parecieron sospechosos, por lo que pidió a sus escoltas obstruir la entrada con la camioneta blindada para protegerse.

Confirmó que los guardaespaldas junto con dos policías estatales que estaban cerca del sitio, resistieron el ataque armado que ocasionó siete heridos, cuatro civiles y tres escoltas, uno de ellos en estado grave.

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, confirmó que se lanzó un operativo tras el ataque que ha permitido la captura de seis sospechosos en poder de un "cuantioso arsenal".

Los detenidos aseguraron pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generacion grupo de narcotráfico que el gobernador describió como el "más peligroso" y que prevalece en "esta y 20 entidades del país".

El operativo continuará durante la noche, para lo cual se han desplegado a policías de la Fuerza Única y un helicóptero que sobrevuelan la ciudad.

La búsqueda de los responsables del ataque originó la quema intencionada de dos vehículos en avenidas del sur y el poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, que causaron dos heridos, uno de los cuales es menor de edad.

"Se presume que estos hechos obedecen a una reacción de la delincuencia organizada debido al operativo que desencadenó el hecho violento" del día de hoy, aseguró el gobernador.

Sandoval descartó declarar alerta máxima o código rojo en la entidad, aunque pidió a los titulares de las dependencias estatales estar alerta ante posibles reacciones de la delincuencia.

Refirió que mantendrá la postura de "no negociar, no dialogar con delincuentes y no doblar los brazos", ni dejar de hacerle frente al crimen organizado.

Esta es la primera ocasión que un secretario en funciones sufre un atentado después de que en marzo de 2013 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación asesinaron al entonces Secretario de Turismo, Jesús Gallegos.