Exgerente y adjudicatarios del golf del Canal no declaran y el exsubdirector de Programas se dedicaba "solo a números"

En primero en ser citado en la sesión de esta mañana ha sido José Antonio Clemente Martín, apoderado y administrador único en 2006 de Tecnoconcret en 2006, empresa participada por el hermano del expresidente regional Ignacio González y su cuñado José Juan Caballero Escuder. Tecnoconcret forma parte del consorcio Green Canal Golf, que fue el adjudicatorio de la gestión del campo de golf a pesar de que no fue la mejor oferta económica que se presentó.

Clemente ha aludido al auto del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo que niega la petición de remisión de documentación a los diputados por este asunto aludiendo a la fase de instrucción e investigación de los hechos.

Por eso, ha afirmado que no comparecerá porque "podría conculcarse la presunción de inocencia de los investigación y derecho y tutela judicial efectiva". "Me acojo a mi derecho a no declarar. Solicito a sus señorías el debido respeto a los legítimos derechos que me asisten y la decisión adoptada de no declarar", ha finalizado.

En parecidos términos se ha expresado Caballero Escuder, quien se ha quejado de que haya sido citado a las 9 horas cuando ha comenzado a declarar a las 10.10 horas. A continuación, ha pedido a la presidenta de la comisión, Dolores González Pastor, que le leyera de forma ampliada todos sus derechos para después negarse a declarar alegando que el asunto "se encuentra en fase de instrucción en la Audiencia Nacional y su titular ha emitido un auto sobre estas comparecencias y entrega de documentación, respeto a a presunción de inocencia y juicios paralelos, dejando claro que el asunto está 'sub iudice'".

A continuación, Manuel Gámez, subdirector de estudios y programas del Canal de Isabel II en 2006 y miembro de la mesa de contratación constituida el 10 de octubre de 2006, ha indicado a los diputados que sus responsabilidades en el Canal eran "únicamente", dentro de la Secretaría General Técnica, labores de análisis interno, atender a preguntas parlamentarias, elaborar informes internos, para la Comunidad de Madrid y, entre otras cosas, unos mandatos que le dieron para que previo al concurso de gestión del campo de golf del Canal y del resto de las instalaciones deportivas de Chamberí, "analizar la viabilidad de un modelo concesional".

"Yo elaboré el análisis interno sobre modelos concesionales. A partir de ahí salió el concurso, pero ya ni recordaba que había estado en la mesa de contratación. De hecho, mi responsabilidad en ese contrato fue preparar la documentación, dentro de lo que son los pliegos, la valoración de las ofertas y luego analizarlas por la parte de gestión y económica", ha dicho el interviniente.

Gámez participó junto a su jefa María Luisa Carrillo y Adrián Martín en la mesa de adjudicación. "Yo me encargué puramente de la oferta económica y el modelo de negocio. Mi responsabilidad era analizar las propuestas económicas de cada licitador. No creo que hubiera discusión sobre la adjudicación, pero no recuerdo nada en concreto. Fue el único que participé en el Canal", ha insistido

A preguntas de los diputados, el exsubdirector ha negado que Ignacio González, Esperanza Aguirre o su familia, o el Gobierno regional o el PP tuviera contacto con él "ni antes, ni durante, ni posterior al proceso, ni ningún tipo de contacto ni físico o verbal con ninguna de las empresas licitadoras".

Gámez ha señalado que no es experto en contratación pero que con su experiencia sobre concursos y licencias sabe que los técnicos son los que hacen los análisis y los informes previos, que hereda la Mesa de Contratación, que toma la decisión de adjudicar.

"Mi función en este contrato es analizar de manera objetiva la parte de negocio y económica de las ofertas. El hecho de que una oferta sea extraodinariamente superior económicamente puede deberse a baja temeraria. Por eso no significa que el económico vaya a ser el único criterio para la adjudicación", ha dicho.

Preguntado por las modificaciones al proyecto original de parque para construir un campo de golf en esas instalaciones del Canal, el interviniente ha señalado que no conocía el proyecto inicial, que no fue consciente que el Ayuntamiento de Madrid se opuso a este proyecto y que cuando llegó a este proyecto las instalaciones deportivas estaban a punto de ser terminadas "y es cuando se plantea de que alguien lo tiene que gestionar y el Canal no puede y se hicieron informes internos para ver los importes mínimos de canon para la gestión de esta instalación". "Mi función era puramente de números", ha resumido.

Por su parte, el director de Innovación e Ingeniería del Canal de Isabel II en el año 2006 y luego director gerente hasta 2016, Adrián Martín, se ha acogido a su derecho a no declarar porque las preguntas que puedan hacerle en la Asamblea "están en este momento en instrucción en la Audiencia Nacional.

"Y en deferencia a ese Juzgado considero que debo no responder y como esa parte es prioritaria, cuando se retire el caso allí no tendré problema en responder aquí. Por que si no estableceríamos dos líneas de investigación y considero prioritario lo otro", ha dicho Martín, que ha resaltado que "colabora y seguirá colaborando" con la Justicia.