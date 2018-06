Exinterventor IDEA declara que la gestión de ayudas ERE era "bastante opaca"

El exinterventor de IDEA del 2010 al 2013, Francisco Nieto, ha declarado que la gestión de las ayudas investigadas en el caso ERE "era bastante opaca", pues en el control financiero de la agencia pública a través de la que se pagaban "no sabíamos ni quien era destinatario de todos esos fondos".

Nieto ha testificado en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta -entre ellos, los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- acusados de prevaricación y malversación por crear y mantener un "procedimiento específico" con el que durante una década la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo el control, según la Fiscalía.

Precisamente, el mantenimiento durante tanto tiempo de esa fórmula de conceder y pagar ayudas hace que el testigo haya ironizado su carácter de excepcionales y cuestionado que no se hiciera una norma reguladora.

"Lo que no es normal es llamar a 500 subvenciones idénticas subvenciones excepcionales", ha planteado.

El llamado "procedimiento específico" nace en el 2001 mediante un convenio entre la Consejería de Empleo -que daba las ayudas- y el ente público IFA (luego IDEA) para pagarlas a través de éste con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación.

La Intervención advirtió reiteradamente de que era "inadecuado" porque las transferencias de financiación sólo pueden usarse para actividades propias de los entes instrumentales y estas ayudas eran de la consejería.

Al pagarlas a través de IDEA, no se sometían a la fiscalización previa que según Nieto es "indisoluble" de toda subvención que da la Junta.

En IDEA el control es a posteriori y, según Nieto, al limitarse la agencia pública a materializar el pago, "no hay posibilidad de fiscalizar y controlar" cómo se concedían las ayudas en Empleo ni el expediente de gasto.

Para el testigo, "es ilegal" el uso de transferencias de financiación por parte de Empleo para pagar ayudas propias a través de IDEA porque "una consejería no puede hacer el expediente de un gasto sin hacer el gasto" y "está perfectamente tasado" que las transferencias de financiación son para enviar fondos a entes instrumentales para gastos propios como pagar ayudas concedidas por estos.

"No te puedo dar una transferencia de financiación y te digo que la utilices para pagarle tanto a fulanito", ha dicho Nieto, ya que en ese caso la figura correcta sería una subvención tramitada por una entidad colaboradora con la que la consejería en cuestión firmara un convenio.

A preguntas de Rafael Alcacer, que defiende a la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez, el hecho de que en cada Presupuesto de la Junta aparecieran reflejadas transferencias de Empleo a IDEA para ayudas sociolaborales no avalaba ese uso sino que "es un defecto" porque no deroga que desde 2001 la Ley de acompañamiento a las cuentas de ese año fijó que las transferencias de financiación no podían destinarse a una finalidad concreta sino a gastos generales de las entidades instrumentales.

Posteriormente, el abogado Juan Carlos Alférez -que representa al exdirector de IDEA Jacinto Cañete- le ha preguntado si esa ley quedaba derogada al aparecer en cada Presupuesto que esas transferencias de financiación a IDEA eran concretamente para pagar ayudas sociolaborales de Empleo, pero el testigo ha subrayado que no porque era una normativa con "carácter permanente" frente a los presupuestos de vigencia anual.

Cuando Nieto llegó a la Intervención de IDEA acababan de cambiarse las transferencias de financiación como instrumento para enviar a la agencia el dinero para pagar las ayudas de Empleo por una encomienda de gestión, en una orden de abril de 2010, pero según el testigo también era "ilegítima" porque suponía movilizar 54 millones, algo para lo que Empleo debía contar con la autorización del Consejo de Gobierno.