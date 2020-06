Exjefe Prevención de la Policía cree que fue cesado por el malestar de Sanidad por recomendar mascarillas a los agentes

"Existía cierto malestar de Sanidad hacia mí por estas medidas, no tengo pruebas pero pudo haber influido", ha señalado Nieto en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha subrayado que así se lo expresaron sus superiores, aunque reconoce que él no tiene "ninguna prueba, pero pudo haber influido".

"Minusvaloraban el riesgo", ha añadido antes de defender que su tesis era que había que adoptar medidas preventivas ante las noticias que llegaban de China, tanto por la OMS, como por los medios de comunicación e incluso la versión de algún colaborador que había estado en la zona. "Se estaba tomando la temperatura en algunos aeropuertos, se rumoreaba que era un virus pero no se sabía exactamente qué era, pero podía dar problemas", ha comentado.

Nieto se ha quejado de que Sanidad no entendiera que los policías eran personal de alto riesgo y que hubiera quejas internas cuando pidió el 24 de enero mascarillas, guantes y evitar aglomeraciones en pasos fronterizos. "Entendían que no era preciso porque el riesgo era bajo", ha sostenido. Según ha señalado, no ha podido confirmar quién fue el cargo de Sanidad que se quejó por su protocolo.

SANIDAD PROTESTA PORQUE SE "ADELANTAN"

El exjefe de Prevención de la Policía ha lamentado que no recibiera ninguna llamada al enfermar y superar la covid-19, ni siquiera cuando la dureza de la pandemia demostró que sus peticiones iban en la buena dirección a pesar de que el 24 de enero el portavoz de Sanidad, el doctor Fernando Simón, sostenía que la posibilidad de que el virus llegara a España era bajísima.

"Los documentos de Sanidad siempre empezaban igual, que no existían indicios de coronavirus en España. Pero el virus no entiende de fronteras. El riesgo era más alto de lo que pensaban al principio", ha comentado.

Nieto ha recordado que el mismo 24 de enero que ordena usar mascarillas y guantes Sanidad también emite un documento interno con medidas para prevenir el coronavirus. "Protestan porque nos habíamos adelantando", ha señalado antes de rememorar que otra discrepancia vino cuando él pidió mascarillas fpp2 y desde Sanidad decían que era "suficiente" con la quirúrgica, "cosa que nunca compartimos".

"La eficacia no es la misma, aunque nosotros creemos que en aquel momento probablemente había más dificultad de conseguirla", ha señalado sobre la tipología de mascarilla en referencia a la situación del mercado internacional para adquirir material sanitario.

MASCARILLAS EN ENERO, CESE EN MARZO

La Dirección General de la Policía Nacional cesó a José Antonio Nieto como jefe de Prevención dos días antes de que se declarara oficialmente el estado de alarma por el coronavirus, el 14 de marzo. Con 36 años de carrera, el facultativo médico se ha jubilado este mes de junio y fue el encargado del protocolo interno para prevenir la covid-19.

Nieto ha explicado que el malestar de Sanidad y de la Subdirección General de Recursos Humanos de la Policía ante sus planes se transmitió internamente desde que el 24 de enero ordenó el uso de mascarillas y guantes en los aeropuertos para atender a los pasajeros que pudieran venir de países de riesgo por estar en contacto de contagio.

No obstante, el motivo del cese, que no se especificó luego en el documento oficial, fue que había filtrado otra orden sobre conciliación familiar días antes de decretarse el estado de alarma sin que hubiera sido firmado por el director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras. Nieto ha señalado que fue su superior, un comisario de la Policía, quien le remitió este documento relacionado con la jornada laboral, y que él lo que hizo fue remitirlo a los técnicos de prevención.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha relacionado el cese de Nieto con la filtración de este segundo documento sobre la conciliación laboral durante la pandemia. Los sindicatos policiales, por su parte, criticaron desde el primer momento un relevo que fuentes oficiales de la Dirección General de la Policía desligaron en un primer momento de la gestión del covid-19.