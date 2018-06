Expectación política ante la primera moción de censura que saldrá adelante

Diputados, senadores y otros dirigentes políticos afrontan con expectación la última sesión del debate de la moción de censura que, salvo sorpresas y, por primera vez en la historia de la democracia, ganará el candidato que se presenta a la investidura, Pedro Sánchez.

De la parte socialista, como no podía ser de otra manera, hay alegría por el cambio y todos se muestran "contentos" por desalojar al PP, pese a que ha habido alguno, como Edón Elorza, que han asegurado con franqueza que no esperaba ver a Pedro Sánchez renacer de sus cenizas.

La exmilitar Zaida Cantera y una de las apuestas personales de Sánchez, no ha querido entrar en futuribles y ha contestado con un rotundo "no, no" a la pregunta de si se ve ministra de Defensa. "Queda mucho por hacer", ha recalcado.

Otro diputado, José Zaragoza, ha señalado que "frente al no hacer nada de Rajoy" tomar la iniciativa, como ha hecho el PSOE, "tiene un resultado".

Entre los políticos catalanes, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que ha acudido como invitada, ha dejado claro que el apoyo de su partido es "un no a Rajoy pero no un sí a Sánchez".

Josep Lluís Cleries, portavoz de PDeCAT en el Senado, confía en que no haya sorpresas a la hora de la votación, que no será antes de las 11 de la mañana, y que Sánchez "respete" la voluntad del pueblo catalán, subrayando que no se puede gobernar "contra Cataluña".

Caras más largas en el PP, aunque algunos, como el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho que en este probable último día en el Ministerio, se siente "muy orgulloso" de su etapa, pero "triste" por la forma en que "algunos quieren llegar al Gobierno".

Rafael Catalá, ministro de Justicia se ha limitado a asegurar que se encuentra "muy bien".