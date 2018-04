Expresidente irlandés de la Eurocámara: El referéndum del Brexit fue una decisión "partidista" de Cameron

Por otro lado, ha recordado que las negociaciones que se están llevando a cabo entre la UE y el Reino Unido no abordarán cuestiones comerciales de calado y que la auténtica negociación comercial llegará "tras el Brexit".

Lo ha dicho durante un desayuno coloquio en el Barcelona Centre for International Affairs (Cidob), en el que ha abordado las negociaciones políticas y comerciales entre la UE y Reino Unido en un encuentro bajo el título 'Cuenta atrás del Brexit: ha pasado más de un año, queda menos de un año'.

Ha explicado que lo que se está abordando hasta la fecha son negociaciones de tipo político para tratar de conseguir un documento acordado por el que se sustancie la salida de los británicos de la UE.

En ese sentido, el expresidente irlandés de la Eurocámara se ha preguntado "hasta dónde quieren llegar tanto la UE como el Reino Unido con sus declaraciones políticas" en los acuerdos que se están llevando a cabo.

Cox ha analizado la compleja situación a la que se enfrenta la primera ministra británica, Theresa May, y ha advertido de que, si esas declaraciones "son demasiado explícitas, corren el riesgo de que se rompa el frágil consenso que existe ahora mismo dentro de el Gobierno británico".

Con todo, ha insistido que las relaciones comerciales no se abordarán ahora: "El 29 de marzo de 2019, el Reino Unido saldrá de la UE y hasta que el Reino Unido no se convierta en un tercer país --fuera de la Unión-- las negociaciones comerciales no comenzarán".