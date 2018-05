Expresidente chileno Ricardo Lagos: las elecciones en Venezuela son "una farsa"

El proceso electoral convocado por el Gobierno de Venezuela para el 20 de mayo "es una farsa", según el expresidente de Chile Ricardo Lagos (2000-2006), quien respaldó, en una entrevista publicada hoy, a la oposición al presidente Nicolás Maduro en rechazar los comicios y abstenerse de participar.

"Pretender un proceso electoral en donde la inmensa mayoría de los líderes no pueden participar, en donde han inventado que si los partidos políticos no hacen tal o cual cosa no valen, es una farsa", sostuvo el político socialista chileno en una entrevista que publica hoy el diario chileno La Tercera.

Cuando se le pregunta por la falta de unidad que se observa en la oposición venezolana, Lagos reflexiona que es "difícil dar consejos" y explica que conoce "a toda la dirigencia" enfrentada a Maduro y que se considera "amigo de ellos".

Respecto de la realidad actual en América Latina, con el resurgimiento de gobiernos conservadores y un retroceso de la izquierda, Lagos consideró que para el votante de la región "el presente no es satisfactorio".

"Cuando tienes un 40 % de pobres, está claro que tu problema es la pobreza, ¿verdad? Pero cuando redujiste los pobres al 10 % quiere decir que ahora hay un 30 % que no quiere volver atrás, pero tiene otras demandas", sostuvo.

Acotó, en todo caso, en alusión al resurgimiento de gobiernos conservadores en la región, que "los ciclos son normales en una democracia".

"El tema es otro. Es distinguir cuáles son las demandas. Una vez escuché a (el expresidente del Gobierno español) Felipe González decir: 'No nos dimos cuenta de que porque tuvimos éxito en nuestras políticas cambiamos a España. Y si cambiamos a España tuvimos que cambiar la agenda de lo que hay que hacer'".

Para Lagos, el fin del ciclo favorable de las materias primas en el comercio internacional es solo una causa más del retroceso de la izquierda en América Latina, y que lo que importa realmente es adaptarse a una nueva realidad.

"Creo que el gran debate hoy es cuáles serán los caminos para reconstruir un sistema más justo, en una sociedad en la que algunos ganan mucho pero hay otros que quedan estancados o caen", concluyó.