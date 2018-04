Expresidente socialista de la Eurocámara llama a "no tener miedo" a reformar la Constitución, pero para "actualizarla"

El exministro socialista y expresidente de la Cámara europea entre 1989 y 1992, Enrique Barón, se ha mostrado este miércoles partidario de reformar la Constitución de 1978, pero "no para reelaborarla de la 'A a la Z'", sino para "actualizarla". A su juicio, ha recomendado tener una posición "más abierta" a los cambios e ir conquistando consensos poco a poco. "Es un trabajo de relojería fina", ha ilustrado.

Así lo ha señalado Barón durante su intervención en la comisión creada en el Congreso para evaluar el Estado de las Autonomías, en la que los representantes del PP y UPN han aprovechado esta sesión, la primera sin Ciudadanos, para censurar su "inexplicable" abandono por razones que, los regionalistas navarros, han tachado de "peregrinas". También lo ha criticado el propio Barón, quien lo considera "una falta de responsabilidad" y quien cree que no se puede "jugar al escondite" con intereses "cortoplacistas".

El veterano político socialista ha defendido que la Constitución "ha funcionado y funciona", pero ha abogado por reformarla y, singularmente, por "actualizar" en "grandes temas" como la igualdad de género en la sucesión a la Jefatura del Estado, la reforma del Senado o en el ámbito europeo.

También ha hecho referencia los nuevos derechos que cree que deben introducirse en la Carta Magna, entre los que ha citado la necesidad de que el cuerpo humano no se pueda volver "en una mercancía capitalista" o la de garantizar la protección de datos.

EL GUIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO DE 2006

Barón ha admitido compartir el dictamen que en 2006 redactó el Consejo de Estado sobre una eventual reforma de la Carta Magna, a partir del cual, ha dicho, se debería haber abierto la vigente comisión territorial del Congreso, que puede ser el prólogo de una posible reforma constitucional. "No ha habido voluntad política, pero más vale tarde que nunca", ha apostillado.

En el terreno europeo, Barón ha puesto en valor la necesidad de que en la Constitución haya un pronunciamiento político de la "voluntad" y el "orgullo" de España de formar parte de la UE un "fallo" que no se tuvo en cuenta cuando se elaboró el artículo 93 de la ley de leyes, y en el que además se especifique quiénes forman parte del Estado.

Pero también ha apuntado que se debe articular la estructura institucional europea en nuestro sistema político para que se dote de carácter normativo a la voluntad de participar en los procesos de decisión de la UE.

Por contra, el expresidente 'popular' del Parlamento europeo entre 1997 y 1999, José María Gil-Robles, quien también ha desfilado este miércoles por la comisión, ha puesto en valor los 40 años de vigencia de la Constitución que, a su juicio, ha sabido "encajar" a España dentro del modelo europeo y ha defendido que "naturalmente" todas las cartas magnas, incluida la española, "pueden y deben" ser reformadas "cuando sea necesario".

Ahora bien, ha defendido que en la actualidad su máxima en este sentido es 'Virgencita, virgencita, que me quede como estoy', es decir, ha explicado, que "más vale no tocar nada" si no existe un consenso como al menos el que alumbró la Constitución del 78. "Es básico un consenso muy amplio porque, si no, las reglas no duran, se estropean", ha dicho.

Y lo mismo ha defendido en cuanto al modelo autonómico o "federalismo sui generis", como lo ha definido, donde en el que ha admitido echar en falta "la cooperación entre los entes federados". "Y sin la participación de las comunidades autónomas no se puede reformar un sistema", ha advertido.

Al respecto, ha apuntado que el Senado debería ser un órgano "privilegiado" de cooperación entre autonomías, y también en relación con la tarea de cooperación europea. Sobre esto último, ha subrayado que la "ineficacia" de la Cámara Alta se ha suplido por unas subcomisiones en las que "se ha estirado el chicle hasta donde ha sido posible". "Pero ese chicle ya no da más de sí", ha puntualizado.

El veterano político 'popular' ha avisado de que en la UE lo que cuentan son los Estados y que las comunidades sólo tienen una representación "funcional", si bien ha apuntado que es posible incrementar su participación pero, eso sí, ha recalcado que ha de hacerse siempre a través de los Gobiernos nacionales.

Durante su intervención, Gil Robles ha indicado que existe un "déficit importante" en el control que las comunidades deben hacer de la aplicación de los programas europeos y la ejecución de los fondos, y ha lamentado que los parlamentos autonómicos tengan "pocos incentivos" para un control "estricto" de los programas europeos.

Sin embargo, ha apuntado que el juicio de las autonomías en su relación con la UE es "globalmente positivo", ya que las tensiones "normales" de un Estado autonómico no ha dado lugar a "ningún problema" en las instituciones europeas en cuanto a la representación de España.

NO VE RAZONABLE QUE NO SE EXTRADITE A PUIGDEMONT

El político democristiano se ha referido, a preguntas de los comisionados, a la reciente decisión de la Audiencia territorial de Schweslig Holstein de dejar en libertad bajo fianza al expresidente catalán Carles Puigdemont, pese a que el juez que instruye la causa del procés ha solicitado su extradición a España para que sea juzgado por los delitos de rebelión y de malversación.

El expresidente europeo no ve "razonable" esa decisión judicial, con la que, a su entender, el tribunal ha querido "sentar la posibilidad de censurar a los jueces de otros países", y la ha enmarcado dentro de un problema más general, que es el "pulso" que se juega entre algunas jurisdicciones nacionales, como la alemana, para que sus leyes prevalezcan sobre la europea.

Gil-Robles considera necesario que las colaboraciones judiciales en Europa sean "eficaces", al tiempo que cree "indispensable" que "las jurisdicciones de cada país respeten a la de los demás". "Si no, no es posible que tengamos un espacio judicial europeo, que es cada vez más absolutamente necesario", ha apostillado.