Expulsados del partido de Leopoldo López piden al Supremo ser reincorporados

Un grupo de disidentes del partido opositor venezolano Voluntad Popular (VP), que lidera Leopoldo López, presentó este viernes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para ser reintegrados en la agrupación de la que fueron expulsados en diciembre pasado.

"Estamos reclamando porque no se cumplió con el debido proceso, no se cumplió con el derecho a la defensa, en ningún momento se nos llamó para que nosotros alegáramos nuestros argumentos en defensa", dijo el diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), José Gregorio Noriega, tras presentar la denuncia.

Noriega estuvo acompañado por la diputada Lucila Pacheco, una exmilitante del chavismo que en 2018 se declaró opositora, y Alexis Lamazares, integrante de Alianza Bravo Pueblo (ABP) del exalcalde Antonio Ledezma.

El diputado fue acusado de "traidor" por la oposición venezolana, así como de haber vendido su voto en la AN el pasado 5 de enero cuando el presidente de la cámara, Juan Guaidó, aspiraba a ser reelegido.

Aquel día, tanto a Guaidó como a otro grupo de diputados opositores les impidieron el acceso a la sesión de la AN mientras en su interior la bancada chavista y un pequeño grupo de disidentes de la oposición votaron como presidente del Parlamento a Luis Parra, quien también había sido expulsado de Primero Justicia, el partido de Henrique Capriles.

En esa misma votación, Noriega fue elegido como segundo vicepresidente de la AN, razón por la que fue calificado como "traidor" por parte de la oposición.

RECLAMAN "DEMOCRATIZACIÓN" DE LOS PARTIDOS

Tras presentar la demanda, Noriega dijo que seguirá reclamando en "las instancias que sean necesarias" para que haya "democratización" en los partidos de la oposición.

"Por supuesto que sí", respondió Noriega a la consulta de si buscará presentarse para presidir el partido VP en un hipotético proceso de elecciones internas y arrebatar así el liderazgo a López.

Un centenar de personas, la mayoría ataviada con camisas con los colores y signos de VP, esperó al disidente de la oposición a las afueras del TSJ.

"La gente vino de forma espontánea, de forma voluntaria", dijo Noriega, al tiempo que negó que los manifestantes fueran pagados.

Entre los asistentes estaba el pensionista Alfredo Jiménez, de 64 años, quien apuntó a Efe que espera que el partido sea dirigido por el hombre "más correcto" y el "más completo".

Consultado sobre quien cumple con esas condiciones, Jiménez respondió que "el que está ahorita en la palestra, tú sabes cuál es".

Sin embargo, reconoció desconocer a Noriega: "La verdad es que ahorita no me acuerdo del nombre del hombre".

CONATO DE ENFRENTAMIENTO

Además del centenar de personas identificadas con Noriega, se presentó una veintena de personas que declaró su apoyo a López, quien actualmente es huésped en la residencia del embajador de España en Caracas luego de haber participado en el conato de levantamiento militar de abril de 2019.

Mientras Noriega declaraba a periodistas, los militantes de VP leales a López le gritaron "¡Goyo, traidor!" y el otro grupo les lanzó un par de petardos, el enfrentamiento no pasó del intercambio de insultos.

"Llegamos para protestar porque un señor quiere usurpar ante un tribunal ilegítimo lo que es nuestra organización política", dijo Alexander Tirado, quien se identificó como coordinador nacional de activismo de VP, al tiempo que denunció que quienes acompañaron a Noriega no eran militantes del partido.

SOLICITUD SIMILAR EN PRIMERO JUSTICIA

La semana pasada un grupo de diputados de Primero Justicia (PJ) presentó ante el TSJ una solicitud similar para ser reincorporados al partido del que también fueron excluidos y acusados de traidores por hacer lo mismo que Noriega.

"Solicitar la restitución de nuestras garantías como militantes de PJ (...) De forma violenta, ilegal, inconstitucional nosotros fuimos sometidos al escarnio público y además expulsados", dijo ante periodistas el diputado José Brito, señalado de dirigir al grupo que impulsó a Parra.

La mayoría opositora desconoce a Parra y ese mismo 5 de enero reeligió a Guaidó en una sesión celebrada fuera de la sede de la AN con el voto 100 diputados en una sesión realizada en la sede de un periódico.

Parra, Brito y otros opositores que fueron expulsados de sus organizaciones políticas se vieron señalados en una investigación periodística según la cual este grupo de legisladores estaba colaborando con el Gobierno de Venezuela para evitar investigaciones de corrupción y sanciones internacionales.

VP LES ACUSA DE "TÍTERES"

"Desde Voluntad Popular rechazamos contundentemente el intento de secuestro de nuestra organización por parte de un minúsculo grupo de diputados corruptos que, actuando como títeres de Nicolás Maduro, traicionaron a su país y a su partido a cambio de dinero manchado con la sangre del pueblo venezolano, que padece la peor emergencia humanitaria de su historia", reza un comunicado de VP.

El partido calificó a VP como "ilegítimo" al TSJ y les acusaron de "intentar este nuevo asalto institucional".