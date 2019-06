Exsecretaria general de Podemos Cantabria lamenta que Podemos se haya convertido "en un club de fans" de Iglesias

En un artículo que ha publicado en 'lamiradacomun.es', recogido por Europa Press, y que se titula 'De unidad, humildad y... decencia', Alonso achaca la situación actual de Podemos a "la rápida configuración de un movimiento electoral altamente personalista" que ha alejado a la formación "del concepto de partido".

Así, culpa a Iglesias de no haber colocado como primer objetivo tras el nacimiento de Podemos la construcción de "un esqueleto que permitiera dar solidez y envergadura a la organización". A su juicio, esto hubiera permitido que fuera apreciada como un espacio "acogedor, flexible, de reflexión política, de cuidados interpersonales, de mirada colectiva y de acción común".

En este sentido, ha señalado que dentro de la formación ha habido falta de escucha y de atención, así como "desprecio" y una "reducción de los acólitos" cercanos a la dirección estatal del partido. Para Alonso, esto ha llevado a que la Ejecutiva 'morada' se rodee de cada vez menos gente, "menos competente", y a que surja la necesidad de que "quienes mandan" deban estar "constantemente a la defensiva".

"La expulsión sin juicios, la obligación de asentir, la tristeza de no ser escuchados y la rabia de no saber hacia dónde vamos", ha escrito, para añadir que "la necesidad de control nubla las mentes". Alonso fue excluida de las primarias del partido, y tras una sentencia favorable a Alonso, la formación recurrió para que no participara. Actualmente hay una gestora al mando de Podemos Cantabria.

En este sentido, reprocha a la dirección del partido que haya utilizado herramientas perniciosas para dañar a sus compañeros e imponer favoritismos. "Ningún dirigente que hable de respeto territorial y plurinacionalidad puede volver a difamar e insultar a territorios una y otra vez como ha sucedido en Navarra, La Rioja o el mío propio, Cantabria", ha explicado.

Por eso, Alonso dice que no basta con reconocer errores, sino que deben enmendarlos, y acaba señalando que los vecinos "no toleran la arrogancia" y saben que "unidos no es sometidos". En "estas elecciones nuestras vecinas han respondido a la falta de madurez, no sé si quedará la decencia", concluye.