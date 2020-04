Exteriores niega que la OMS hiciera recomendaciones explícitas de actuación hace meses

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación niega que la Organización Mundial de la Salud (OMS) hiciera recomendaciones concretas de actuación en múltiples campos contra el coronavirus desde hace meses y está tratando de combatir lo que considera interpretaciones sorprendentes.

Fuentes de este Departamento subrayan que quienes han estado en el corazón de la toma de decisiones conocen perfectamente la cadencia con la que fueron llegando las recomendaciones. Así, han elaborado un cronograma que detalla esas recomendaciones y las medidas que fue tomando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Es más, ya desde hace semanas Exteriores se está empleando en defender la gestión del Gobierno fuera de las fronteras españolas, para refutar la tesis de una reacción tardía. Por eso, las infografías que han elaborado se han enviado a periodistas, corresponsales y también a las Embajadas de España en el extranjero.

Las fuentes han mostrado su sorpresa por la interpretación de que la declaración de emergencia sanitaria por la OMS implicase ya recomendaciones concretas porque, aseguran, no era el caso. Por eso, dicen, Exteriores ha hecho un esfuerzo de síntesis de la información y recopilación de hechos para difundirlo.

COMBATIR LA DESINFORMACIÓN EN LA UE

Además de lo que consideran informaciones erróneas, las fuentes han incidido en la importancia de combatir la desinformación sobre la epidemia, un problema que, según han explicado, sufren prácticamente todos los países afectados por el coronavirus.

Por eso, el Gobierno español es partidario de que el asunto se afronte de manera compartida en la UE y, de hecho, ha sido uno de los asuntos abordados en el Consejo de Ministros telemático en el que ha participado la ministra, Arancha González Laya, junto a la coordinación consular para las repatriaciones y la cooperación internacional.

Según estas fuentes, la desinformación en este caso versa sobre todo sobre los focos de la pandemia y sobre la calidad de la respuesta, con el fin de atacar la legitimidad de las autoridades que la combaten. No obstante, no se atreven a atribuir un origen a estas campañas de desinformación y recuerdan que la atribución siempre es compleja. En todo caso, creen que las campañas se parecen a otras anteriores y quieren estar alerta.

CRONOLOGÍA DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS

En la cronología elaborada por Exteriores para recopilar los hechos, se dice, por ejemplo, que el 4 de febrero la OMS pedía no imponer restricciones no previstas por las normas sanitarias internacionales para no aumentar el miedo y la estigmatización.

Tres días después del partido Valencia-Atalanta en Bérgamo --que se ha considero un acelerador de la epidemia-- la OMS recomendaba el 22 de febrero evitar contacto directo con contagiados, pero aún ninguna medida específica para los viajeros. El 29 de febrero seguía desaconsejando restricciones comerciales o de viaje con países con brotes de la enfermedad.

El 3 de marzo en España se decidió celebrar a puerta cerrada las competiciones deportivas profesionales y cancelar los congresos de profesionales sanitarios.

El 7 de marzo la OMS dijo que China demostró que se podía frenar la enfermedad con medidas de contención e instaba a la sociedad en su conjunto a seguir las precauciones, pero el 7 y el 8 aún hubo actos multitudinarios en todo el mundo.

Es el 9 de marzo, señala esta recopilación de información, cuando la OMS dice que los países con transmisión comunitaria pueden considerar medidas como cierre de colegios o cancelación de eventos multitudinarios, y eso fue lo que hizo el Consejo Interterritorial de Salud para Madrid y otras zonas con contagio. El 10 se prohibieron los vuelos a Italia y los viajes del Imserso, y el 11 la OMS declaró la pandemia global.