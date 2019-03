Exteriores contacta con las familias de los españoles fallecidos en el vuelo de Ethiopian Airlines

No obstante las fuentes han puntualizado que los restos no han sido todavía identificados y que el proceso puede tardar. El propio ministro, Josep Borrell, ha afirmado a primera hora de este lunes que no tenía más información y ha recordado que en el vuelo viajaban numerosos europeos.

Una de las víctimas españolas es la cooperante Pilar Martínez Docampo, de 32 años, según ha dicho el alcalde de su localidad, Cangas do Morrazo, Xosé Manuel Pazos. El otro es el ingeniero Jordi Dalmau, nacido en Granollers (Barcelona)hace 46 años, han confirmado fuentes conocedoras del caso.