Exteriores opinó que "no era aconsejable" un foro del Sáhara en el Congreso

El Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó a la Mesa del Congreso que "no era aconsejable" la celebración en la Cámara Baja de un foro de diputados y europarlamentarios sobre "la descolonización inacabada del Sáhara Occidental" al ser adecuado desde el punto de vista diplomático.

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha informado de la comunicación que su departamento remitió al órgano de gobierno del Congreso en relación con el foro impulsado por el intergrupo parlamentario por el Sáhara durante la sesión de control al Gobierno a la pregunta del diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual.

Pascual ha acusado a Borrell de "violentar la separación de poderes" al pronunciarse en contra de la conferencia, que ante la negativa de la Mesa del Congreso a que se organizara en una sala de comisiones, se celebró el pasado 16 de noviembre en dependencias de los grupos políticos que la apoyaron, como Unidos Podemos, ERC y PNV.

El jefe de la diplomacia española ha rechazado esta acusación al señalar que Exteriores "no tomó en ningún momento ninguna iniciativa que solicitara a la Mesa que tal reunión se celebrara o no, ni emitió ningún informe por escrito y razonado al respecto".

Lo que hizo su Ministerio, ha añadido, fue expresar una opinión sobre "los posibles efectos que pudiera tener en política exterior".

"Esa consulta fue contestada a través de un correo electrónico donde lacónicamente se señalaba la opinión de que era más bien desfavorable que la reunión tuviera lugar en ese momento por consideraciones que no se especificaban. Se limitaba simplemente a contestar una pregunta con una opinión", ha explicado Borrell.

A su juicio, el coloquio no era oportuno al convocarse en un momento en el que se estaba intentando que tuviera lugar en Ginebra la primera reunión en muchos años entre el Frente Polisario y las autoridades marroquíes para tratar de resolver el conflicto que se remonta a finales de los años 70.

"Entendíamos que no era aconsejable. Punto y pelota. ¿Es una interferencia en el equilibrio de poderes? ¿Mediatizar la voluntad de la Cámara? Fue la Mesa la que tomó la decisión. Si no se hubiera formulado la pregunta, no habría dicho que no. No tergiversen las cosas hasta el extremo del ridículo", ha replicado el ministro.

Pascual ha criticado la postura del Gobierno socialista en el contencioso del Sáhara Occidental y ha advertido de que "algunos principios no se pueden llevar a la cama con el diablo, como el de los derechos humanos".

"Y en el caso del Sáhara Occidental, se está llevando a la cama con el diablo permanentemente. ¿Cuántos principios de nuestro Estado de derecho y nuestra democracia está dispuesto a pisotear para irse a la cama y contentar al diablo marroquí?", ha preguntado el diputado de Unidos Podemos a Borrell.

El ministro de Exteriores se ha congratulado de que la reunión que el Gobierno marroquí y el Polisario celebraron los pasados días 5 y 6 en Ginebra, después de seis años sin negociaciones, transcurriera "muy bien".