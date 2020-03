Exteriores pide paciencia a los turistas que intentan volver a España tras recibir 20.000 llamadas

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido este miércoles a los españoles que no pueden volver de sus viajes al extranjero por las restricciones contra el coronavirus que tengan calma y responsabilidad porque, según ha dicho, se atenderá a todo el mundo y "no se va a dejar a nadie atrás".

"Sé que algunos esperáis desde hace días, quiero pediros paciencia y colaboración porque así vamos a poder ayudarnos unos a otros", ha dicho en una rueda de prensa telemática en Moncloa. Según el director general de Asuntos Consulares, Juan Duarte, en los últimos tres días se han recibido más de 20.000 llamadas solicitando ayuda o información en Embajadas, Consulados y Ministerio.

Preguntada sobre si el Ejecutivo estudia fletar vuelos de repatriación, ha dejado claro que en lo que trabajan los servicios consulares es en tener contactar con aerolíneas comerciales y otros proveedores de transporte para asegurar que se mantienen las conexiones que se permitan regresar a España y "conectar la oferta con la demanda".

También se está intentando activar el mecanismo europeo de protección civil, como se hizo para sacar a los ciudadanos europeos de Wuhan (China). En todo caso, ha insistido en que los turistas se pongan en contacto con sus agencias de viaje.

La ministra ha dicho ser consciente de que hay países donde la situación es especialmente complicada, como en Perú o en Filipinas donde se está intentando ayudar a que la gente pueda llegar a Manila --están prohibidos los movimientos y hay gente que no puede salir de algunas islas-- y ha señalado que por el momento se está "haciendo una criba" y dando prioridad a los más vulnerables, niños y estudiantes.

Según ha señalado, en los últimos días se ha ayudado a cientos de estudiantes a volver. González Laya ha cifrado en 27.000 los estudiantes Erasmus en Europa y 197.000 fuera de Europa y ha recordado que hay un servicio específico para atenderlo, el SEPIE (+34915506718). "No va a quedar ninguna persona sin respuesta", ha asegurado, pero ha pedido responsabilidad para hacerlo "de manera ordenada".

Además, ha insistido en pedir a los ciudadanos que no viajen si no es esencial: "Sé que hay ofertas muy tentadoras, pero no viajen, sean responsables".

González Laya ha querido enviar un mensaje de calma a los turistas extranjeros en España, a los españoles en el extranjero y también a quienes son residentes permanentes: 2,7 millones de españoles viven fuera y también están registrados 65.000 como no residentes. A ellos les ha pedido que eviten todo viaje que no sea imprescindible y sigan las recomendaciones de las autoridades locales.

LOS TURISTAS NO SE REGISTRAN

En cambio, Exteriores no tiene cifra de turistas en el extranjero, porque la mayor parte de quienes viajan por turismo no se registran en los Consulados.

A todos ellos, les ha recalcado que Embajadas, Consulados y Servicio Exterior, con un total de 4.000 trabajadores entre funcionarios y laborales están a su disposición. Esos trabajadores, a los que se suman los de la Cooperación española, seguirán en sus puestos para ayudar, ha dicho la secretaria de Estado de Cooperación y subsecretaria del Ministerio, Ángeles Moreno.

Además, Exteriores ha reforzado su unidad de emergencia consular en Madrid, que tiene un teléfono 24 horas que ha facilitado la ministra (+34913948900).

"NO ES EL MEJOR MOMENTO PARA PASAR VACACIONES EN ESPAÑA"

También ha pedido calma a los extranjeros que están de turismo en España y ha asegurado que hay contactos con las autoridades de otros países para ayudarles a "organizar de manera ordenada el retorno". Aunque sigan llegando vuelos a España, la ministra ha recordado que los extranjeros están sometidos a las mismas restricciones de movimiento que los españoles: "No es el mejor momento para pasar las vacaciones en España, queremos ayudaros a volver de manera ordenada".

Por otro lado, ha asegurado que se está "colaborando de manera muy estrecha con Marruecos" para que puedan volver a España quienes lo deseen y ha tenido palabras de agradecimiento para el material sanitario que ha llegado de China.

Sobre este suministro, ha precisado que una parte de una donación, "regalo" del Gobierno chino, regiones, ayuntamientos y empresas, y otra parte son compras normales del Gobierno de España que, por otro lado, seguirán produciéndose.