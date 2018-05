Extremadura defenderá que el principio de solidaridad esté recogido en la financiación autonómica

Blanco-Morales ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en sede parlamentaria con el PSOE, PP, Podemos y Cs, con los que ha abordado el informe del Comité de Evaluación de Valoración de los distintos aspectos estructurales del sistema de financiación autonómica, del que ha dicho que contiene "demasiadas cuestiones abiertas" y otras que se orientan para que se debatan en el CPFF con las que Extremadura no está de acuerdo y presentará alegaciones.

"No nos parece que hablar de sistema de financiación autonómica se haga sin dejar muy claro que estamos hablando de la financiación de los servicios que las administraciones, en este caso autonómica, prestamos a los ciudadanos. Por lo tanto, hay un principio que tiene que estar siempre presente y que sin embargo no aparece en el documento, que es el principio de solidaridad", ha aseverado.

Por su parte, los grupos parlamentarios han coincidido en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe tener en cuenta determinadas particularidades de la región como su dispersión geográfica o el envejecimiento de la población, entre otros factores.

OBSERVACIONES DE EXTREMADURA

Respecto al contenido del documento, la consejera ha mostrado su posición contraria ante que el mismo distinga entre servicios públicos fundamentales y servicios públicos no fundamentales, ya que, como ha dicho, la Junta defiende la necesidad de "recursos suficientes, homogéneos y nivelados" para todas las comunidades.

Asimismo, también ha indicado que a la administración autonómica no le gusta la posibilidad de ceder determinados tributos en mayor cuantía, además de tampoco gustarle el "peso excesivo" que el informe da a los impuestos indirectos.

"Tampoco nos gusta que haya una velada referencia a la finalización del status quo, es decir, la financiación que ahora estamos recibiendo", respecto a lo que defenderá que la región al menos reciba lo que venía percibiendo.

Al mismo tiempo, Blanco-Morales ha considerado "inadmisible" que no se articule el principio de lealtad institucional entre el Estado y las comunidades autónomas, así como que se computen los fondos europeos como parte del sistema de financiación, cuando son fondos que proceden de otras instancias, ha dicho.

A preguntas de los medios sobre cuándo se podría convocar la reunión de Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha informado de que dicha reunión debería convocarse la semana que empieza el 11 al 17 de junio.

No obstante, antes de esa fecha se deben presentar las alegaciones al estudio que Blanco-Morales ha presentado a los grupos, cuyo plazo termina este martes, y tras ello debería tener lugar una reunión del Comité Técnico de Evaluación Permanente, ha dicho.

En esta línea, y preguntada también por si ha encontrado apoyo de los grupos, la vicepresidenta ha dicho que "diría que sí", ya que las alegaciones que presentará la región "tienen un largo recorrido" y se basan en el trabajo técnico realizado por un grupo de expertos, por lo que ha dicho que sería "preocupante" si ahora no encontrase este apoyo.

POSICIÓN DE LOS GRUPOS

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Popular, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha tachado la reunión mantenida con la vicepresidenta y consejera de Hacienda como de "sainete" tras la moción de censura registrada a nivel nacional por el PSOE y ha demando conocer la posición de la Junta ante la reforma del modelo de financiación.

Así, se ha preguntado por si el Ejecutivo regional y su presidente, Guillermo Fernández Vara, quiere un modelo "con los independentistas", que "son en los que ellos (el PSOE) se han apoyado para poner esa moción", u otro modelo basado en el "pacto y en la Constitución".

"Nosotros hemos dejado claro en el seno de la reunión que no nos movemos ni un ápice, ni un centímetros nos movemos de lo que viene contenido en el informe que elaboraron los expertos y fue objeto debate en la Asamblea", ha insistido.

También se ha referido Carrón en que en el informe que ha traído la consejera han participado todas las comunidades autónomas a excepción de Cataluña, algo que ha criticado, además de resaltar que, mientras la región en el modelo de financiación se "juega los cuartos", Vara "juega con fuego" al avalar una moción de censura que "pone en entredicho toda esta cuestión".

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, Álvaro Jaén, ha asegurado que la reforma del sistema de financiación "pisotea" a regiones como Extremadura, ya que se utiliza criterios como el de población para repartir los fondos.

Así, Jaén ha criticado que la reforma del sistema de financiación no recoge las reivindicaciones de Extremadura que se debatieron y consensuaron en un pleno monográfico de la Asamblea, por lo que ha mostrado su rechazo al mismo, ya que prioriza criterios como el poblacional a la hora de repartir los fondos, algo a lo que Podemos se opone porque hay comunidades como la de Extremadura que se ve "perjudicada".

Asimismo, ha lamentado que el informe abordado en la reunión no tenga en cuenta otros aspectos importantes para Extremadura como la dispersión de la población ni el envejecimiento.

"Lo único que esperamos es que la Junta de Extremadura lleve la voz de los extremeños y de las extremeñas que consensuamos aquí hace unas fechas otra vez a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera sencillamente para hacer valer nuestra posición y que al menos nuestra voz se oiga ahí", ha dicho.

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha considerado que la negociación de nuevo marco de financiación "no se puede demorar" a pesar del actual clima de "inestabilidad política" de España, al tiempo que ha dicho que coincide "bastante" con el diagnóstico que la Junta ha traslado sobre dicho informe, que, en su opinión, "adolece" de una serie de cuestiones que debería haber abordado.

En el caso de Extremadura, la diputada de Cs echa en falta que aborde la dispersión geográfica, el envejecimiento de la población y que dichas cuestiones tengan "peso" en el sistema de financiación, además de criticar que no deja claro cómo se va a articular la armonización de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas.

"No se habla nada de sanidad, no se habla nada del principio de solidaridad, que sorprende que en este informe no se hable claramente sobre el principio de solidaridad, que es la base de una buena financiación autonómica y es la base sobre la que Ciudadanos sustenta cualquier posición política y técnica que nosotros tengamos con la financiación autonómica", ha dicho.

También ha dicho que la reforma del sistema de financiación se debe hacer con una perspectiva de multilateralidad y no con bilateralidad, es decir que se debe tratar con todas las comunidades a la vez, algo en lo que, ha dicho, coincide con la posición de la Junta.

Finalmente, el portavoz del PSOE, Valentín García, ha dicho que el informe abordado pone de relevancia que las comunidades que defienden la solidaridad frente a la insolidaridad tendrán una "dura pelea".

De esta manera, ha manifestado que su grupo defiende que se tenga en cuenta la "necesidad real ajustada a la composición de la población" en Extremadura y no solo al número de habitantes.

Así, ha considerado en que hay que ser "muy firmes" en estos momentos y dejar claro que España "no se puede permitir un sistema de financiación autonómica donde regiones como Extremadura salgan perjudicadas".

Por ello, ha abogado por un sistema de financiación que permita a todos españoles "ser iguales" y tener los "mismos derechos y las mismas prestaciones de servicios públicos" vivan donde vivan.