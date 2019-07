Exvicepresidente colombiano Angelino Garzón teme por la vida de su hija

El exvicepresidente colombiano Angelino Garzón expresó este miércoles su preocupación por la seguridad de su hija Ángela Garzón, a quien el gobernante partido Centro Democrático (CD, derecha) retiró su aval como candidata a la Alcaldía de Bogotá.

"Por ser una persona muy reconocida políticamente, por tener sus propias opiniones y porque en este país hay tanto odio, de pronto quieren jugar a hacer bandas, a hacerle daño a ella, so pretexto de hacerle daño, por ejemplo, a sectores del Centro Democrático", afirmó en una entrevista a RCN Radio.

Garzón, actual embajador de Colombia en Costa Rica, sostuvo que la situación personal de su hija es "bastante crítica", por lo que considera que pueden "atentar contra la vida de ella".

Ángela Garzón ganó las elecciones al interior del partido Centro Democrático, al que pertenece el presidente Iván Duque, para presentarse a la Alcaldía de Bogotá, el segundo puesto más importante del país.

Sin embargo, desde el inicio de su candidatura un sector de la bancada se opuso a su nombramiento y la semana pasada el CD retiró su apoyo y se lo dio a Miguel Uribe, que cuenta además con el respaldo del partido Liberal y Conservador.

Tras este revés político, Ángela Garzón renunció al partido y a su puesto en el Concejo de la capital colombiana, al que llegó como militante del Centro Democrático.

El próximo 27 de octubre 36,8 millones de colombianos están llamados a las urnas para elegir 32 gobernadores, alcaldes de más de 1.110 municipios, concejales y diputados regionales para un periodo de cuatro años que comenzará el 1 de enero de 2020.

El exvicepresidente dijo a la emisora que tiene una "ligera corazonada" sobre la seguridad de su hija, por lo que pidió a las autoridades, "amigos y contradictores políticos" que no la dejen sola.

"Como he visto correr tanta agua por debajo del puente, como dice el dicho popular, pues estoy preocupado, no quisiera a ella me le fueran a hacer daño, porque es que ya viví la muerte de una hija y se rompió la lógica de la vida", acotó.

El exvicepresidente se refiere a lo sucedido con su hija Jenny, quien apareció muerta en la casa del novio ubicada a las afueras de Bogotá en el año 2000, deceso que aún no ha sido esclarecido por las autoridades.

Garzón, que acompañó como vicepresidente a Juan Manuel Santos en su primer mandato (2010-2014), adhirió en 2018 al Centro Democrático, que en ese entonces tenía como candidato a la presidencia a Iván Duque, que a la postre ganó las elecciones presidenciales.