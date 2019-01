La FAD informa a la reina de los nuevos proyectos sobre jóvenes y mujeres

La reina Letizia ha participado hoy en una reunión de trabajo de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) para conocer con detalle los proyectos que la entidad va a poner en marcha durante este año, en especial los dirigidos a adolescentes y mujeres.

Doña Letizia ha hecho además un recorrido por la sede de la entidad en Madrid, donde ha charlado con los voluntarios que atienden el servicio de información telefónico y por internet sobre conductas de riesgos propias de los jóvenes, como el consumo de drogas.

La visita a las instalaciones se ha prolongado durante más de hora y media, en la que la reina ha estado acompañada por el presidente de la FAD, Ignacio Bayón, y por su directora general, Beatriz Padura.

El acto de hoy tiene lugar apenas un mes después de la reunión del patronato de la FAD que encabezó doña Letizia el pasado 12 de diciembre, en la sede de Repsol de Madrid.

En aquella cita ya se expusieron las líneas generales de los nuevos proyectos que se van a desarrollar durante 2019.

Destaca la campaña de sensibilización "The real young", que, desde hoy, se desarrolla de forma íntegra en el ámbito digital dirigida a chicos de entre 15 y 24 años con el fin de "desmontar diferentes estereotipos que condicionan la mirada adulta sobre los jóvenes y que, en cierta medida, obstaculizan su desarrollo", según señala la FAD en una nota.

Entre esos prejuicios que "no son ciertos", la entidad cita ejemplos como que los jóvenes "no se comprometen socialmente, que no se esfuerzan, ni estudian, ni trabajan o que dedican todo su ocio a salir de fiesta y consumir drogas".

También dirigido a los adolescentes es el proyecto "(In)fórmate", en colaboración con Google, cuyo objetivo es generar pensamiento crítico y la alfabetización mediática en 30.000 jóvenes de 14 a 16 años.

Durante este año, también se va a poner en práctica "Femtástica", para dar visibilidad al talento femenino que crea contenido en internet para que las chicas encuentren nuevos referentes.

El equipo directivo de la FAD ha explicado además a la reina la investigación que se va a desarrollar hasta junio para tener una foto de la situación actual del ocio juvenil.

En el ámbito latinoamericano, donde la FAD trabaja desde 1995, su tarea se va a extender a El Salvador, Nicaragua y Colombia.

En El Salvador, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, se va a poner en marcha el proyecto "Dinamizar una ciudad segura para las niñas y las mujeres" en el área metropolitana de la capital para combatir la violencia y la discriminación por razón de género.

Beatriz Padura ha agradecido a la reina Letizia su respaldo a la labor que lleva a cabo la FAD, de la que es presidenta de honor.

"Siempre nos ha dado su apoyo y está muy interesada en los jóvenes, tanto en el desarrollo juvenil como en los riesgos que puede llevar el consumo de drogas y las nuevas tecnologías", ha manifestado a los periodistas la directora general de la entidad.

Padura ha apuntado que las últimas estadísticas sobre adicciones detectan un repunte "pequeño, pero significativo", de consumo de alcohol entre los jóvenes y también de tabaco y cannabis.