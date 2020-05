FAES recuerda a Arrimadas la fábula de la rana y escorpión tras su "viaje al universo Frankenstein" de Sánchez

La Fundación FAES ha recordado este jueves a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, la fábula de la rana y el escorpión tras su "viaje al universo Frankenstein" al apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez en la prórroga del estado de alarma. "Cuando la recomendación esencial para no contagiarse es mantener las distancias, deciden arrimarse", ha subrayado.

Así se ha pronunciado la fundación que dirige el expresidente José María Aznar tras el acuerdo alcanzado entre Arrimadas y Sánchez ante la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma en el Pleno del Congreso y que ha provocado críticas en sectores de la formación naranja. Algunos de sus miembros incluso han anunciado que dejan el partido, como Juan Carlos Girauta o Carina Mejías.

"Seguro que Inés Arrimadas conoce la historia de la rana que se ofrece al escorpión para ayudarle a vadear el río", comienza FAES el apunte que publica en su web, aludiendo a la fábula atribuida a Esopo sobre cómo la rana ayuda al escorpión a cruzar el río prometiendo no causarle daño para no morir ahogados. Sin embargo, a mitad del trayecto, el escorpión pica a la rana y ésta le pregunta cómo ha podido hacerlo, a lo que el escorpión responde que no ha tenido elección porque es su naturaleza.

Por eso, la fundación FAES sostiene que "el viaje de Ciudadanos al universo Frankenstein en el que habita Pedro Sánchez suscita el interés de contemplar cómo la esperanza triunfa sobre la experiencia".

A su entender, pactar en este caso requiere dos condiciones: la primera es "creer que Sánchez dice la verdad" y la segunda "creer que cumple los pactos". En cuanto a la primera, según señala, "la estrecha amistad de Sánchez con la mentira no es una descalificación sino una evidencia estadística de la que Ciudadanos tiene abundantes registros".

"HUMILLACIÓN" QUE SÁNCHEZ SE REAFIRMASE EN VINCULAR ERTES Y ALARMA

Sobre la segunda, añade FAES, "salvo que peine coleta y hable bajito, cumplir los compromisos es una gracia que Sánchez no dilapida con fuerzas que considera menores y que además no son nacionalistas". En este sentido, subraya que "escuchar a Sánchez reafirmándose en que las prestaciones de los ERTE dependen del estado de alarma resultó una humillación excesiva a sus recién ganados, al menos por lo precoz".

"Para ser un partido joven, parece que a Ciudadanos le pesa mucho su pasado. Su apoyo a la prórroga suena a expiación autoimpuesta o a una tardía búsqueda del tiempo perdido", asegura la fundación de Aznar en esta publicación.

Y agrega que puede que el "problema" de Ciudadanos sea "un equivocado instinto contracíclico, antes y ahora". "Cuando la recomendación esencial para no contagiarse es mantener las distancias, deciden arrimarse", concluye.