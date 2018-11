FAES llama a presionar "ideológicamente" para "acabar pacífica pero firmemente con el régimen" en Cuba

El texto, firmado por el representante ante la UE de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Javier Larrondo, y publicado por 'Papeles FAES' en vísperas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaje oficialmente a la isla, defiende que "el régimen" está "ahogado en su propia incompetencia económica y de gestión".

El informe denuncia que, pese a que en 2015 fueron liberados 53 prisioneros políticos, aún hay más de 120 en sus cárceles. Por ella, dice, han pasado más de 200 activistas de UNPACU. Según este activista, desde 2010 ha habido un "la represión ha tenido un crecimiento exponencial" y ello se debe a "la necesidad del régimen de controlar el creciente activismo surgido en la población".

Y pone como ejemplo el caso de Tomás Núñez Magdariaga, "homosexual, negro y defensor de los derechos humanos", liberado tras 62 días en huelga de hambre. "Apoyando a sus ciudadanos, el régimen será superado por un pueblo", asegura.

El documento carga contra la nueva Constitución, recalcando que está expresamente supeditada al Código Penal, y que éste tipifica delitos con los que están siendo condenados "activistas prisioneros de conciencia" como la "peligrosidad social predelictiva", el "impago de multas" o el "desacato", además de otros como el hacer "propaganda enemiga".

De hecho, acusa al Gobierno de controlar a los activistas con tácticas como "fabricar delitos penales comunes falsos" después de haber usado otras como detenciones de corta duración, para que organizaciones como Amnistía Internacional, la IACHR o Human Rights Watch no tuvieran tiempo de reaccionar.

Por otro lado, el texto responsabiliza a Cuba de la situación de Venezuela y advierte de que "el mundo no puede permitírselo" y "no podráconformarse con un empate". "El régimen cubano no entiendeni de paz ni de derechos. Sólo de poder. Cuba casi causa la tercera guerra mundial. Años más tarde está hundiendo a toda una región de Latinoamérica, cuando la prosperidad llama a la puerta de América del Sur como nunca antes", escribe Larrondo en FAES.