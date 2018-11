Las FARC trataron a los secuestrados como cosas y animales, afirma Clara Rojas

La excongresista colombiana Clara Rojas, que fue rehén de las FARC durante casi seis años, aseguró hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que esa guerrilla trataba a los secuestrados como "cosas" y "animales".

"Los seres humanos, óigase bien, no somos ni cosas ni animales, como fue el trato que nos dieron a todas las personas secuestradas", afirmó la excongresista ante los magistrados del tribunal, que investiga los numerosos secuestros cometidos por las FARC.

El 23 de febrero de 2002 Rojas, entonces con 38 años, fue secuestrada por las FARC junto con la candidata presidencial Íngrid Betancourt cuando viajaban al municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá (sur).

Rojas fue dejada en libertad casi seis años después, el 10 de enero de 2008.

Dos años después de ser secuestrada, Rojas dio a luz en la selva a su hijo Emmanuel bajo condiciones extremas que por poco ocasionan la muerte de ambos.

"Estaba al borde la inanición, con quemaduras, totalmente desnutrido, al borde de la muerte, más la fractura del brazo consecuencia del difícil parto que nos tocó afrontar", relató.

El niño, que actualmente tiene 14 años y que es fruto de una relación consentida con un guerrillero, fue separado forzadamente de su madre el mismo año de su nacimiento.

"Lo más duro fue cuando a mi bebé le dio leishmaniasis y no había en esa selva espesa medicina para suministrarle, literalmente me engañaron, lo sacaron del campamento para llevarlo a que le prestaran atención médica y me ofrecieron que lo iban a volver a traer en unos quince días. ¿Quince días? Pasaron tres años y medio", dijo.

Tras su liberación, Rojas pudo reencontrarse con su hijo, que para entonces ya tenía tres años y había sido criado con el nombre de Juan David Gómez Tapiero.

En su audiencia ante la JEP, la excongresista señaló además que el secuestro interrumpió "de manera abrupta e intempestiva" su proyecto de vida y "ni que decir del tema" de Emmanuel, "que nació secuestrado".

Sobre su caso en la justicia ordinaria, dijo que en más de 10 años no tuvo noticias del proceso contra sus secuestradores por ese delito, aunque resaltó que la Defensoría del Pueblo le asignó un "apoderado" que la ayudó hasta el 2014.

"Entiendo el sentido de la justicia restaurativa y por eso estoy aquí, porque quiero dejarles mi testimonio de vida, de sobrevivencia, valor, resiliencia y coraje", concluyó.

El testimonio de Rojas se suma a los dados a la JEP en las últimas semanas por los excongresistas Luis Eladio Pérez, Orlando Beltrán Cuéllar y Óscar Tulio Lizcano, así como los de Betancourt, el general en retiro de la Policía Luis Mendieta y los políticos Alan Jara y Sigifredo López, entre otros.