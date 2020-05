La FEMP pedirá al Gobierno un fondo de reconstrucción para los ayuntamientos

Los alcaldes de las 15 ciudades más pobladas, reunidos este martes a instancias de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), han acordado pedir al Gobierno un fondo de reconstrucción para las entidades locales que les permita hacer frente a la pandemia, en línea con el concedido a las autonomías.

El encuentro telemático, convocado por el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reunido a los alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante, Córdoba, Valladolid y Gijón con el objetivo de abordar los pasos a seguir en el proceso de desescalada y la posterior de reconstrucción económica y social.

"Queremos ser considerados en el mismo nivel que las comunidades autónomas y que una parte de la reconstrucción de España que estamos haciendo conste y tenga un fondo", ha señalado el presidente de la FEMP, Abel Caballero, que no ha especificado la cuantía del mismo.

En el encuentro, Caballero ha insistido en reclamar la utilización de los superávits para reconstruir el país tras la pandemia porque "son los ahorros de cada municipio y pertenecen a los ciudadanos".

Además, ha pedido dotar de liquidez a los municipios y ciudades que no cuenten con estos recursos.

Caballero también ha reivindicado que sea derogada la ley de Estabilidad Presupuestaria, que fue "la que encorsetó la gestión de las entidades locales", y ha puesto sobre la mesa, como punto de partida, el documento aprobado por la Junta de portavoces de la FEMP con 19 medidas para reactivar la economía y paliar los efectos del coronavirus, que ya fue entregado al Gobierno.

Un texto al que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, del PP, ha incorporado un anexo, que ha presentado hoy y que se entiende en su conjunto como un "plan de acción global que dote de liquidez a los ayuntamientos".

Según ha explicado a Efe el portavoz de PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, este plan, que será elevado a la Junta de Gobierno de la FEMP para su aprobación, se desglosa en cuatro puntos: liquidez con el adelanto de las entregas a cuenta, un fondo de 5.000 millones en ayudas directas, fondos específicos para servicios públicos como transporte (500 millones) y alimentación para los más vulnerables (300 millones) y participación en los fondos europeos.

Los alcaldes del PP, encabezados por el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han manifestado que "apostar por la administración más cercana a los ciudadanos para resolver los graves problemas que afrontan debido a la parálisis de la economía, consecuencia del estado de alarma, es hacerlo a caballo ganador".

"Resulta indecente que los ayuntamientos tengamos 28.000 millones de euros de ahorros y el Gobierno de Sánchez nos impida ponerlos en circulación con carácter inmediato para sacar de la UCI a la economía de nuestros territorios y para ayudar a aquellos que están en un situación de vulnerabilidad", ha afirmado el alcalde de Madrid.

Por su parte, el portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha subrayado que los gobiernos locales, a día de hoy, no han recibido ni un solo euro de ayuda por parte del Ejecutivo.

"No podemos seguir así ni un día más, no queremos parches sino soluciones globales para que la ayuda social no llegue tarde como ha ocurrido con las mascarillas y los test", ha señalado.