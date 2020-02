FG (BBVA) admitió 2 comidas con la Policía, pero no para denunciar a Ausbanc

El expresidente del BBVA Francisco González fue en dos ocasiones a comer al complejo policial de Canillas por invitación del exdirector de la Policía Ignacio Cosidó, un compromiso "institucional" que negó que estuviese vinculado con la denuncia anónima que presentó el banco contra el líder de Ausbanc, Luis Pineda.

Es la explicación que dio González el pasado mes de noviembre ante el juez y los fiscales Anticorrupción, que sospechan que en el segundo de esos encuentros se gestó la denuncia que llevó a prisión a Pineda por extorsión y que ha culminado en el juicio que estos días celebra contra él la Audiencia Nacional.

La Fiscalía funda sus sospechas en la existencia de un documento denominado "Relatorio" de Eduardo Ortega Martín, exdirector de los servicios contenciosos Corporativos de BBVA, en el que da cuenta de un almuerzo en Canillas el 7 de enero de 2015, al que asistió González, varios exdirectivos del banco y parte de la cúpula de la Policía.

En su interrogatorio como imputado en esta pieza del caso Villarejo, y a cuyo audio ha tenido acceso Efe, González reconoce que asistió a esa y a otra comida previa por invitación de Cosidó. No tenía "ninguna gana" de ir, dijo el expresidente del banco, dada su "complicada" agenda, pero era consciente de que es "correcto" tener una relación "cortés" con la Policía.

"Me invitó una vez y para mi eso era, realmente, bueno, no digo perder el tiempo, pero yo tenía una agenda muy ocupada como para ir a comer a Canillas (sic)", explicó González.

Cosidó le invitó a un segundo almuerzo, una "comida absolutamente institucional" donde "había gente importante" de la Policía, así como el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano y también Eduardo Ortega.

Explicó a preguntas del fiscal que el objetivo era hablar de los servicios que podía aportar el banco a la Policía "desde el punto de vista tecnológico" y negó que el objetivo fuese "canalizar" la denuncia contra Ausbanc: "¿Pero usted cree que en una comida donde está el director general de la Policía, y supongo que comisarios muy importantes, se habla de esas cosas? ¿Y que yo como presidente del banco voy a hacer eso?"

Momento en el que el fiscal le enseñó el documento llamado Relatorio y, tras leerlo, González dijo que ahí se habla "de Ausbanc como una organización criminal pero no de cómo metemos en la cárcel a este señor". "A mi eso no me consta", agregó.

Ante la insistencia de Fiscalía, González indicó que, aunque no le consta que hablasen "de presentar ninguna denuncia", "a lo mejor se habló" de ello, si bien para él "eso no era relevante" porque "son temas técnicos".

Insistió en que fue "una comida absolutamente institucional sin ninguna referencia de ninguna denuncia que vamos a presentar" y, es más, afirmó que su "sensación" es que acudían porque era algo "que hay que hacer" pero que no tenía "interés para él", y negó "validez" al documento de Ortega, que dijo desconocer.

Un argumento que González mantuvo en todo momento, pese a que los fiscales cuestionasen que la comida pudiese tener como objetivo "algo más" porque "por eso" fueron Ortega, Corrochano y el comisario general de la UDEF -unidad donde se presentó la denuncia-.