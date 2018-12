FLN logra el 50 % de los escaños en la renovación parcial del Senado

El gobernante Frente de Liberación Nacional (FLN) logró 29 de los 48 escaños en las elecciones de la renovación parcial del Consejo Nacional argelino (Senado) celebradas este sábado, según los resultados provisionales publicados hoy.

El FLN, que dirige el presidente del país Abdelaziz Bouteflika, contará con 55 de los 144 escaños mientras que su aliado de gobierno, la Agrupación Nacional Democrática (RND) del primer ministro Ahmed Ouyahia, quedó en segunda posición con 11 escaños, siete menos que en las elecciones de 2015.

Los dos partidos mayoritarios fueron seguidos por cuatro candidatos independientes, mientras que el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), el partido más antiguo del país, y el Frente El Moustakbal (FM) obtuvieron dos escaños cada uno.

Por su parte, el Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), el principal partido opositor islamista, no logró ningún senador a pesar de sus 17 candidatos.

Por primera vez en la historia de esta cámara, una mujer, Mokhtaria Chentouf, candidata de la "wilaya" (distrito) de Mascara, fue elegida como senadora puesto que hasta ahora las senadoras presentes han sido designadas por el jefe de Estado.

Según el Ministerio de Justicia, 23 partidos y 41 candidatos independientes participaron en esta votación. Los resultados serán confirmados por el Consejo Constitucional una vez terminados los recursos de los partidos en un plazo de tres días.

El Consejo Nacional, creado en 1996, está compuesto por 144 miembros de los cuales 96 son elegidos por sufragio indirecto y secreto mientras que los otros 48 son designados por el presidente de la República.

Las apariciones en público del presidente Bouteflika, de 81 años, son escasas y causan enorme atención desde que en 2013 sufriera un grave "accidente cardiovascular" que le ha dejado físicamente discapacitado.

Desde entonces no habla en público y no viaja al extranjero, al tiempo que cada vez recibe a menos líderes de otros países, situación que no ha evitado, sin embargo, que ganara sin oposición las elecciones de 2014 y que numerosas voces políticas pidan ahora que en 2019 se presente a un quinto mandato.