El FMLN salvadoreño entrará en un proceso "crítico" de reflexión, dice dirigente

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador entrará en un proceso "crítico" de reflexión tras la derrota en las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Nayib Bukele como ganador, dijo este lunes Nidia Díaz, una de las dirigentes de la formación.

Bukele, de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), fue el triunfador de los comicios con más del 53 % de los votos válidos a su favor, apartando del Ejecutivo al FMLN, de donde fue expulsado en el 2017.

A criterio de Díaz, los resultados del domingo "son un reflejo de un momento que vivimos, de descalificación a las obras realizadas por nuestros gobiernos y por el partido" e indicó que "seguiremos al lado del pueblo".

"Vamos a empezar un proceso crítico interno de reflexión de lo positivo y negativo, y tomaremos las medidas de rectificación necesarias, las cuáles son no puedo adelantar, y será lo que la militancia nos indique", manifestó la excomandante guerrillera a la prensa.

Señaló que "no salir ganadores de la contienda electoral no quiere decir que el proyecto de izquierda del FMLN en El Salvador se acabó ni mucho menos, ya que no vamos a seguir poniendo en el centro la justicia social".

"Han logrado detener la gestión (Gobierno) del FMLN para un tercer período, pero nuestro proyecto político continúa", subrayó.

La también diputada de la Asamblea Legislativa dijo que "en los próximos días" la dirección nacional del partido dará su postura, "luego de escuchar a todos los involucrados en este proceso".

Reiteró que el resultado del domingo "fue la combinación de varios factores que se multiplicaron y que nosotros los tenemos que evaluar" y añadió que "el proyecto FMLN sigue, nosotros hemos pasado distintas fases de lucha, estamos en la mejor posición de defender todo lo conquistado".

El candidato del partido de izquierda, el excanciller Hugo Martínez, reconoció su derrota en los comicios presidenciales y anunció que hará una oposición "férrea".

Martínez dijo sentirse satisfecho por el trabajo realizado con su compañera de fórmula Karina Sosa, candidata a la vicepresidencia, pese a que el resultado en los comicios no les sea favorable.

El FMLN, tras dos legislaturas al frente del Ejecutivo, comenzó su declive el pasado marzo tras la derrota sufrida en las elecciones legislativas y municipales, en las que la formación triunfadora fue la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), dejando al oficialismo en segundo lugar y con una mermada representación parlamentaria.

Bukele será el sexto presidente que gobierne El Salvador desde que finalizó la guerra civil en este país centroamericano (1980-1992) con la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec.