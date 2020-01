Fabian Picardo: "El futuro pasa por la generosidad de todos"

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, cree que este viernes, cuando el Reino Unido se despide de la UE, es un día "triste", aunque abre perspectivas positivas para la colonia británica y sus relaciones con España: "El futuro pasa por la generosidad de todos", dice en una entrevista con Efe.

"Es imposible predecir lo que va a suceder, pero yo creo que la economía de Gibraltar va a seguir creciendo. Si llegamos a un buen acuerdo con la UE, España crecerá más y, si no llegamos a un buen acuerdo, crecerá, pero no tanto. La perspectiva es positiva. La prosperidad de Gibraltar y de la zona estará garantizada, incluso si no hay acuerdo", afirma el ministro principal.

De momento, cuando esta medianoche Gibraltar arríe la bandera de la UE y la sustituya por la de la Commonwealth, entrarán en vigor los cuatro memorándums negociados y firmados por España y el Reino Unido y que regirán durante los once meses que durará el periodo transitorio sobre materias que han causado históricamente fricciones con España.

Picardo cree que estos memorándums son "un paso muy positivo, un paso hacia el futuro", con menos tensiones "irritantes" y que Gibraltar asume "sin ninguna dificultad" porque no suponen ninguna renuncia.

Uno de ellos se refiere al tabaco y "llevamos aplicándolo un año"; otro aborda la cooperación policial y supone "plasmar en un documento lo que ya existía e intentar ir más allá". "Ya se han visto resultados de operaciones conjuntas", asegura.

Y sobre el que aborda cuestiones medioambientales, explica que "no sólo lo asumimos sino que estamos ansiosos por llegar al momento en el que estamos", mientras subraya que Gibraltar no renuncia del todo a ganar terrenos al mar.

De lo que se trata, explica, es de que "cualquier relleno se haga de acuerdo a las directrices comunitarias. Todos los rellenos que hemos hecho anteriormente se han hecho acorde a las directrices comunitarias", afirma y recalca que no tienen previsto "hacer ningún relleno antes de finales de diciembre, cuando acaba el periodo de aplicación de estos memorándums".

Además, esos memorándums no implican, según advierte, "que Gibraltar haya renunciado absolutamente a nada. Nunca lo hará mientras yo sea ministro principal".

Para Fabian Picarlo lo más importante es garantizar la circulación de personas en una verja por la que diariamente pasan 14.700 trabajadores transfronterizos, de los que 9.300 son españoles que viven en la zona del Campo de Gibraltar, así como multitud de gibraltareños que van a sus segundas residencias o a disfrutar del ocio.

Gibraltar, asegura, nunca usará "a los ciudadanos como moneda de cambio", por lo que el memorándum que aborda los derechos de los trabajadores españoles "no sólo es fácil de asumir sino que es lo que espera todo el mundo y lo que quiere todo el mundo. Ahí estamos todos violentamente de acuerdo", indica.

Sostiene que el Reino Unido y Gibraltar están "exactamente en la misma posición, buscando un futuro donde haya la máxima fluidez en esa frontera, sin ninguna fricción".

Para ello, explica que el Reino Unido trata de negociar un acuerdo con el espacio Schengen con el fin de que exista "libre movimiento de personas con absoluta fluidez", que es "lo que da prosperidad a la zona".

El ministro principal de Gibraltar también cree que serán positivos los acuerdos en materia de fiscalidad. "Es un tratado que Gibraltar ha querido durante mucho tiempo con España", comenta.

Para Gibraltar, "es un paso adelante muy positivo". "Lo que hace es por fin darnos la hoja de ruta para que ninguna de las partes pueda de ninguna manera sugerir que la otra esta incumpliendo obligaciones internacionales. Es una cosa buena porque yo creo que ya le va a cerrar la boca a aquel que dice que Gibraltar es un paraíso fiscal".

A pesar de que Picardo ve todos estos avances positivos, no cree que la salida de la UE sea buena noticia para nadie.

"Hemos fallado como generación política en poder convencer a la mayoría de que lo bueno para ellos y para sus futuras generaciones era permanecer en la UE", afirma, mientras explica que la colonia, que votó masivamente en contra de esta decisión, acepta ahora el resultado de aquel referéndum que le desliga de la UE, el continente en el que está enclavado este territorio.

Isabel Laguna