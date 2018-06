Falcón dará a la ONU y la UE pruebas de presunto fraude en los comicios venezolanos

El excandidato presidencial venezolano Henri Falcón dijo hoy que está haciendo "todas las coordinaciones" para entregar a la ONU y la Unión Europea (UE) las pruebas del presunto fraude en los comicios del pasado 20 de mayo, en los que Nicolás Maduro fue reelegido.

"Nosotros estamos haciendo todas las coordinaciones para asistir a Naciones Unidas, para asistir también a la Unión Europea y mostrar (las pruebas)", dijo Falcón a los periodistas a las puertas del Tribunal Supremo venezolano, donde presentó "elementos probatorios" de las supuestas irregularidades cometidas durante la elección.

A finales de mayo, Falcón presentó ante el Supremo un recurso para impugnar los comicios y denunció el uso "desmedido de los bienes del Estado" por parte de Maduro, a quien acusó de ofrecer "pagos por votos", algo que, aseguró, "prácticamente sugería una compra de consciencia".

Este martes, el opositor reiteró sus denuncias e insistió en su petición de que se repitan las elecciones, como parte de la solución a la crisis política que atraviesa Venezuela.

"Pero en condiciones distintas, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) equilibrado, sin puntos rojos (carpas de proselitismo político del chavismo), sin mecanismos de coacción", explicó.

Falcón, quien presentó ante el Supremo más de 27.000 actas con pruebas del presunto fraude, señaló que "en los próximos días" entregará testimonios sobre los pagos que habrían recibido "millones" de electores "el mismo día" de los comicios por ejercer el voto usando el Carnet de la Patria, un documento creado para coordinar ayudas sociales.

También informó de que solicitó a la Sudeban, ente regulador de la banca en Venezuela, que entregue al máximo tribunal informes de transferencias bancarias a electores que poseen el Carnet de la Patria.

Maduro ganó con más de 6 millones de votos las elecciones del 20 de mayo, en las que casi el 54 % de los venezolanos llamados a las urnas se abstuvo, mientras que Falcón se situó en segunda posición con algo más de 1,9 millones de sufragios.

La oposición agrupada en la plataforma Mesa de la Unidad Democrática no se presentó a los comicios, que no reconoce parte de la comunidad internacional, por considerar que no existían garantías suficientes.