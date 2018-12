Fallece Miguel Primo de Rivera, abogado y político de la Transición

Nacido en San Sebastián el 17 de agosto de 1934, Miguel Primo de Rivera, nieto del dictador del mismo nombre y sobrino de José Antonio, se educó junto al rey emérito don Juan Carlos y comenzó su trayectoria política como alcalde de Jerez (Cádiz) entre 1965 y 1971. Esta ciudad le distinguió con los títulos de 'Alcalde Perpetuo y Honorario', 'Hijo Adoptivo' y 'Medalla de Oro de la ciudad'.

Además, fue procurador en Cortes durante el franquismo, consejero nacional del Movimiento y consejero del Reino. Miguel Primo de Rivera fue el encargado de presentar en las Cortes la Ley para la reforma política y responsable de su defensa.

Ya en 1977 fue designado senador por el rey Juan Carlos en las Cortes Constituyentes, tras lo que inició una trayectoria profesional en distintas empresas privadas, sobre todo dedicadas al sector financiero.

"NO A LAS DOS ESPAÑAS"

Primo de Rivera y Urquijo fue autor del libro 'No a las dos Españas', donde explica que rechazó ante Francisco Franco ser jefe del Movimiento en Jerez, según apuntó ABC en un artículo. "Yo entro en política y quiero una España que es la España que viene y no las dos Españas que aquí se presentan", relata que dijo al dictador.

"Las dictaduras no tienen herencia y después tiene que venir una democracia. No tengo ningún rencor por esas muertes pero quiero mirar hacia el futuro. Y Franco increíblemente me dijo: Adelante Miguel", continúa.