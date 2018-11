Fallido encuentro entre el primer ministro francés y los "chalecos amarillos"

La invitación del primer ministro francés, Édouard Philippe, a los portavoces de los "chalecos amarillos" se demostró hoy fallida por la ausencia en la reunión de la mayoría de sus representantes, la víspera del tercer sábado consecutivo de protestas contra el alza de impuestos al carburante.

Dos miembros de los "chalecos amarillos" acudieron al Palacio de Matignon, residencia oficial del primer ministro, pero uno lo hizo con media hora de retraso y el segundo accedió por una entrada discreta para no ser visto por la nube de periodistas que los esperaba a la entrada.

El primero de ellos, Jason Herbert, salió del edificio minutos después para decir que se iba por la negativa de Philippe a que el encuentro se emitiera por televisión en directo.

"No represento a nadie, o al menos no más que otros", dijo Herbert, que denunció haber recibido "presiones" y "amenazas" de otros "chalecos amarillos" para no asistir y que prefirió no prolongar la discusión con el Gobierno "para no traicionar a nadie".

El segundo representante, cuya identidad no fue revelada, dialogó durante más de una hora con Philippe y el ministro de la Transición Ecológica, François de Rugy -que ya se había reunido el martes pasado con otros dos portavoces-, en un encuentro "útil, respetuoso y franco", según el jefe del Gobierno.

Esta conversación "será muy valiosa en la elaboración de las medidas" que anunció el presidente, Emmanuel Macron, el pasado martes, y que comenzarán a aplicar la semana que viene.

"Las puertas de Matignon permanecen abiertas si los 'chalecos amarillos' desean continuar el diálogo de forma democrática", aseguró Philippe a los medios.

Aunque el pasado lunes se había presentado una lista de ocho portavoces con el objetivo de entablar contacto con el Ejecutivo y transmitir una serie de reivindicaciones, uno de los que se había reunido con Rugy, Éric Drouet, adelantó el jueves en su cuenta de Facebook que no iba a responder a la invitación del primer ministro.

"Ninguna delegación representa todavía a los chalecos amarillos. Se van a nombrar representantes locales y no debería celebrarse ningún encuentro sin ellos", dijo Drouet.

Antes de recibir a los "chalecos amarillos", Philippe se había reunido con representantes de los principales sindicatos del país y otras asociaciones, que solicitaron una respuesta concreta para acabar con esta crisis.

Pese al anuncio de Macron esta semana de adaptar los impuestos sobre carburantes al precio del petróleo o aumentar las primas de reconversión de vehículos contaminantes, el Gobierno se ha mantenido firme en su decisión de aumentar de nuevo a partir de enero las tasas al diesel y la gasolina en 6 y 3 céntimos, respectivamente.

La anulación de este gravamen es actualmente la principal exigencia del colectivo, que mantiene la manifestación de mañana sábado en los Campos Elíseos, como el sábado pasado, cuando se produjeron altercados con las fuerzas del orden.

El Ministerio del Interior ha anunciado que la avenida permanecerá cortada al tráfico durante toda la jornada y solo permitirá el acceso a peatones tras pasar un control de identificación, con el fin de evitar que los destrozos de la semana pasada se repitan.