Fallo judicial contra defensora de DD.HH. preocupa a abogados de Nicaragua

Un conglomerado de abogados de Nicaragua se declaró este viernes "preocupado" por un fallo judicial que podría enviar a una defensora de derechos humanos a varios años de prisión, en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.

La defensora María Oviedo fue declarada culpable anoche de obstrucción de funciones y agresión a la autoridad, por abofetear a un policía, quien según ella, la tocó de forma inadecuada, lo que ha sido interpretado por los juristas como una advertencia contra los defensores de derechos humanos.

"Es la primera defensora de los derechos humanos juzgada a ese nivel, hay promotores (condenados), pero es el primer caso como defensora, y eso preocupa, porque esto pone en riesgo la labor de muchos defensores", dijo el representante del conglomerado jurista Defensores del Pueblo, Julio Montenegro, a periodistas.

Oviedo es integrante de la no gubernamental Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que acusa al Gobierno de querer encubrir "delitos de lesa humanidad" supuestamente cometidos por órdenes del presidente Daniel Ortega.

La abogada, que fue capturada y juzgada a pesar de gozar de ser beneficiaria de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), defiende a decenas de "presos políticos", arrestados tras participar en protestas contra Ortega desde el estallido social contra su Gobierno, en abril de 2018.

Según Montenegro, Oviedo no debió ser juzgada por la jueza Nalia Úbeda Obando porque la bofetada contra el policía no está tipificada como delito, sino como una falta, porque ambas tenían una enemistad conocida, y porque la agresión no tenía repercusión nacional.

Montenegro sostuvo que abrir el juicio "sin fundamentos", el fallo de culpabilidad era "previsible".

El representante de Defensores del Pueblo también resaltó que la justicia de Nicaragua debió investigar la agresión previa del agente Óscar Danilo López contra Oviedo, pero no lo hizo.

Según Montenegro, la falta de justicia en el caso de Oviedo se corresponde con casos previos, como cuando él fue embestido por una motocicleta en octubre de 2018, las amenazas contra la defensora Yonarqui Martínez, y el reciente asalto a la abogada Aura Estela Alarcón.

Oviedo sabrá el 2 de septiembre si su condena es del mínimo de un año, como pide la defensa, o si es del máximo de cuatro años, como ha solicitado la Fiscalía.

La preocupación de los abogados se da en una crisis que en 16 meses ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como decenas de miles de exiliados.